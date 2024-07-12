التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: "مقتل نائب قائد كتيبة الشجاعية في حماس بغزة"

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن"نتنياهو مصر على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على ممر فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر"، مضيفا أن "خبر وكالة "رويترز" بأن "إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من ممر فيلادلفيا هو زائف".

وتعتبر مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل قواتها هناك. وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على التفاصيل، قد يمهد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.