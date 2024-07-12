التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي: "مقتل نائب قائد كتيبة الشجاعية في حماس بغزة"
مصدر مصري رفيع المستوى: هناك أطراف إسرائيلية تعمل على محاولة إخفاء إخفاقاتها في غزة من خلال بث شائعات حول ترتيبات أمنية جديدة مع مصر
قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان، اليوم الجمعة، إن"نتنياهو مصر على أن تحتفظ إسرائيل بالسيطرة على ممر فيلادلفيا على حدود قطاع غزة مع مصر"، مضيفا أن "خبر وكالة "رويترز" بأن "إسرائيل تناقش إمكانية الانسحاب من ممر فيلادلفيا هو زائف".
وتعتبر مسألة بقاء القوات الإسرائيلية على الحدود هي إحدى القضايا التي تعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لأن حماس ومصر، التي تتوسط في المحادثات، تعارضان إبقاء إسرائيل قواتها هناك. وبالتالي فإن نظام المراقبة، إذا اتفقت الأطراف المشاركة في المفاوضات على التفاصيل، قد يمهد الطريق أمام الاتفاق على وقف إطلاق النار، لكن هناك العديد من العقبات الأخرى لا تزال قائمة.
موقع "واللا": مسؤول إسرائيلي كبير أكد أن نتنياهو أبلغ أعضاء الفريق المفاوض بأنه متمسك بهذا المطلب
موقع "واللا": أعضاء في الوفد الإسرائيلي المفاوض يعتقدون أن مطلب نتنياهو تكتيكي وهدفه دفع حركة حماس لتقديم مزيد من التنازلات
موقع "واللا" الإسرائيلي: طلب رئيس الوزراء نتنياهو الجديد بمنع عودة المسلحين إلى شمالي قطاع غزة يمكن أن يعرقل المحادثات بشأن صفقة التهدئة والتبادل
تقرير: عائلات الأميركيين المحتجزين في غزة تطلب لقاء نتنياهو في واشنطن
أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، اليوم الجمعة، بأن عائلات الأميركيين المحتجزين في غزة، طلبت مقابلة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال رحلته القادمة إلى واشنطن في 22 يوليو، لإلقاء خطاب أمام الكونجرس في 24 يوليو، إلى جانب أعضاء الكونجرس الذين يمثلون مناطقهم.
ونقل الموقع عن رسالة حصل عليها من العائلات، قولها إن نتنياهو التقى بعض العائلات في أماكن أخرى، لكنه لم يلتق بهم كمجموعة.
وتمثل المجموعة أفراد عائلات المحتجزين الخمسة الأحياء، وثلاثة لقوا حتفهم، واثنين أطلق سراحهما في نوفمبر الماضي.
وتأمل العائلات استغلال اللقاء مع نتنياهو في دفعه للمضي قدماً في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين.
حزب الله يعلن سقوط أحد عناصره في جنوب لبنان
أعلن حزب الله ، اليوم الجمعة، سقوط أحد عناصرها في بلدة كفرتبنيت في جنوب لبنان، يدعى على حسن نحلة حزين.
وفي وقت سابق، - أعلن "حزب الله" أنه قصف مقر قيادة كتيبة المشاة التابعة للواء الشرقي 769 في ثكنة راميم العسكرية الإسرائيلية، وحقق فيه إصابة مباشرة.
وقال، في بيان، إن القصف كان بقذائف المدفعية، ويأتي دعماً للشعب الفلسطيني في غزة، ورداً على الاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان.
https://x.com/i/web/status/1811795589195092474
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رئيس وزراء إسرائيلي اسبق يحذر نتنياهو: "أوامر اعتقالك في الطريق"
حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إيهود أولمرت من أن الوزيرين المتشددينن بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير "يؤيدان استيطان قطاع غزة وجنوب لبنان، ولهذا يرفضان وقف الحرب على غزة" وتابع"الهدف هو "تحقيق الحلم الكبير بتحرير مناطق البلاد وطرد الفلسطينيين، تمهيداً لضم المناطق كلها".
واعتبر أولمرت، في مقال رأي نشرته صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، الجمعة، أن استمرار طرد الفلسطينيين وضم مناطق في الضفة الغربية يهدد بجعل إسرائيل دولة "أبارتهايد (فصل عنصري) منبوذة ويقاطعها العالم"، محذراً من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يقترب من صدور مذكرات اعتقال بحقه بسبب "الجرائم اليومية التي تنفذها" دولة إسرائيل.
وقال أولمرت إن الحكومة الإسرائيلية "تريد حرباً في الشمال من أجل دفع الحلم الكبير قدماً: حرب الجميع ضد الجميع، دمار متبادل"، واعتبر أن المستوطنين "يبررون استمرار القتال في غزة ويدعون إلى توسيعها في الشمال كي يتمكنوا من مواصلة مهمة الهدم والدمار في الضفة الغربية".
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تقرير: قصف مدفعي إسرائيلي على بلدة الوزاني بجنوب لبنان
أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن "طائرة بدون طيار تابعة للجيش الإسرائيلي هاجمت قبل قليل دراجة نارية كانت تسير على الطريق الذي يربط قريتي المرعي وراشيا الفجار في القطاع الشرقي من جنوب لبنان".
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تقرير: "إسرائيل وافقت على انسحاب جزئي" من فيلادلفيا وبيان نتنياهو لا يعكس المداولات"
نقلت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، عن مصادر مطلعة على المفاوضات، قولها إن بيان "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، لا يعكس المداولات الجارية في القاهرة والدوحة"
وأضافت المصادر أن إسرائيل وافقت بالفعل على "انسحاب جزئي" من محور فيلادلفيا، مقابل إقامة عائق تحت أرضي، مشيرةً إلى أن تل أبيب تنتظر رد حركة "حماس" بما في ذلك بشأن المحور.
وقبل ساعات، ذكر نتنياهو أن تقرير وكالة "رويترز" الذي يفيد بأن تل أبيب تناقش إمكانية الانسحاب من محور فيلادلفيا هو "خبر كاذب تماماً".
غوتيريش: الفلسطينيون يواجهون أكثر الفترات دموية منذ إنشاء الأونروا
قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إن "الفلسطينيين يواجهون حالياً أكثر الفترات دموية منذ إنشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)" مؤكداً على أن "الوقت قد حان لوقف الحرب الدائرة في غزة منذ أكثر من تسعة أشهر"
وذكر غوتيريش، خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة لدعم الأونروا، أن "الفلسطينيين في غزة يواجهون قتلاً ودماراً وتعطلاً تاماً للقانون، مضيفاً أنه لم يعد هناك مكان آمن في القطاع الذي يُعتبر كل مكان فيه منطقة قتل محتملة".وتابع: "حان الوقت لوضع حد لهذه الحرب المروعة في غزة، بدءاً بوقف إطلاق النار والإفراج غير المشروط عن الرهائن".
كما أشار الأمين العام إلى أن الأونروا تتعرض لما وصفها بحملة شرسة، فقال إن الأمن الإسرائيلي اعتقل بعضاً من أفرادها الذين أبلغوا عن تعرضهم "للتعذيب"، مضيفاً أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيوداً صارمة على موظفي الوكالة بالضفة الغربية لكنهم "يواصلون عملهم ببسالة".ودعا إلى حماية الأونروا وموظفيها وولايتها بما في ذلك من خلال التمويل، معتبراً أن عمل الوكالة الأممية يمثل "بصيص أمل للاستقرار في منطقة مضطربة".
الجيش الإسرائيلي: مقتل نائب قائد كتيبة الشجاعية في حماس بغزة
أعلن الجيش الإسرائيلي ودهاز الأمن العام(الشاباك)في بيان (سمح بالنشر)عن مقتل نائب قائد الكتيبة في حي الشجاعية ايمن شويض من الجو مع نشطاء مسلحين آخرين في قطاع غزة، وكان "شويض ناشطًا مخضرمًا وشارك في هجوم 7 أكتوبر"
وكشف المتحدثون باسم الجيش الإسرائيلي والشاباك أنه"بعد نشاط استخباراتي مكثف، تم تنفيذ عملية اغتيال ناجحة لنائب قائد الكتيبة في قطاع غزة" وبحسب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، فإن أيمن كان ناشطا مخضرما في حماس وشغل عدة مناصب في الماضي، بما في ذلك عضو كبير في مقر عمليات حماس، وشارك في تنفيذ وتوجيه هجوم 7 أكتوبر.
واضاف "قتل أيمن في غارة جوية شنتها طائرات سلاح الجو مع عناصر مسلحين آخرين، ومن بينهم قائد سرية في كتيبة الشجاعية، المعروف لدى المخابرات الإسرائيلية بأنه جزء لا يتجزأ من الكتيبة. في القتال الدائر في القطاع.
وذكر الجيش أن العملية تأتي مكملة لعملية الفرقة 98 في منطقة الشجاعية، والتي تم خلالها القضاء على أكثر من 150 مسلحا في المنطقة، إلى جانب التسلسل القيادي للكتيبة.
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