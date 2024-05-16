الجيش الإسرائيلي يهاجم في عمق لبنان وينفذ عملية مستهدفة توقع قتيلين وأنباء عن إصابة سيارة في المطلة

هاجم سلاح الجو في عمق لبنان مجددا بعد أن هاجم الليلة الماضية منطقة بعلبك ردا على إطلاق حزب الله طائرات مسيرة باتجاه موقع حساس لسلاح الجو قرب طبريا.

تم الهجوم بمسيرة في منطقة صور بجنوب لبنان، وتحدثت صحيفة النهار عن سقوط قتيلين. في الوقت نفسه، تم الإبلاغ عن إصابة مركبة إسرائيلية في المطلة عقب إطلاق النار، ونشر مجلس الجليل الأعلى الإقليمي إشعارًا حول إغلاق الطريق المؤدية من تل حاي باتجاه البلدة.

يتبع..