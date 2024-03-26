مسؤول في حماس: لا يمكن الاستهانة بعمق التغلغل الإسرائيلي في محيط "الشفاء"

نقلت صحيفة الأخبار اللبنانية على لسان مسؤول في حماس، الاثنين، قوله إن "عمق التغلغل الإسرائيلي داخل مستشفى الشفاء لا يمكن الاستهانة به"، لافتا إلى أنه "لا ينبغي الاستهانة بأهمية الشخصيات التي تم اعتقالها أو إعدامها". وأسفرت مواجهات اليوم الأخير في المستشفى، وفقا لبيان الجيش الإسرائيلي عن مقتل حوالي 20 مسلحا واعتقال حوالي 500 آخرين.

وقال المصدر أيضاً إن حماس قامت بعملية "إعادة تنظيم" في أعقاب نشاط الجيش الإسرائيلي في المستشفى. وأشار إلى أن حماس أخذت في الاعتبار أن إسرائيل ستكون قادرة على الحصول على معلومات استخباراتية من المعتقلين أثناء التحقيقات، وأضاف أنه على الرغم من الأضرار الفعلية التي لحقت بالمنظمة فإنها تتعامل مع الوضع بشكل جيد.

ووفقا لموقع هآرتس الذي كتب عن الحدث، فقد تمت الإشارة إلى ما قالته مصادر في غزة لشبكة ABC الأمريكية أمس حول تقديراتها بوجود قادة كبار في حماس والجهاد الإسلامي يختبئون في مجمع المستشفى الذي داهمه الجيش الإسرائيلي قبل نحو عشرة أيام على نحو مفاجئ.

Israel Defense Forces

وقالت المصادر إنه على ما يبدو فإن المسؤولين الكبار عادوا إلى الشفاء بعد أن اعتقدوا أن إسرائيل حولت تركيز نشاطها العسكري إلى جنوب قطاع غزة.

ووصف المتحدث الإعلامي باسم الجيش الإسرائيلي العملية على أنها "واحدة من أنجح العمليات منذ بداية الحرب" وسط تأكيده مقتل ما يزيد عن مائة مسلح خلال القتال في المستشفى ناهيك عن اعتقال مسؤولين كبار مؤتمنين على معلومات استخباراتية ثمينة".