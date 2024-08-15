توجه مسؤولون مقربون من رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بداية الأسبوع الى وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير وأبلغوه أن الصفقة أقرب من أي وقت مضى وطلبوا معرفة كيف سيتصرف بحال خرجت حيز التنفيذ، جاء هذا وفقا ما أطلعنا عليه مراسل الشؤون السياسية بالقناة العبرية ناداف اليملخ خلال النشره مساء اليوم.

عرف أيضاً أن بن غفير طالب بعرض تفاصيل الصفقة، وقالت المصادر إنها تمت "وفقاً للخطوط العريضة التي قدمها بايدن". وردا على ذلك، رد الوزير قائلا: "هذه صفقة فاشلة"، وأنها "ستؤدي إلى حل الحكومة".

وفي المحادثة، قال بن جفير للمسؤولين إنه "إذا اختار رئيس الحكومة - فهذا هو الوقت المناسب لسحقهم وعدم التراجع. الصفقة المرحلية تقضي على مصير بقية المختطفين، فلا يوجد احتمال لموافقة حماس لإطلاق سراح المختطفين الذين بين يديه، ستنقذون 30 منهم والحكم على عشرات آخرين بالأسر والموت".