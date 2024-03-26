الجيش الإسرائيلي يقصف مصدر إطلاق النار في لبنان على شمال إسرائيل

اندلع حريق في بلدة أفيفيم الزراعية الواقعة في الجليل الأعلى بمحاذاة الحدود الإسرائيلية مع لبنان جراء إطلاق قذيفة صباح اليوم الثلاثاء.

وأفادت تقارير بأن القذيفة أصابت مصنع نبيذ وتسببت في نشوب حريق ووصلت طواقم مكافحة الحرائق لإخماد النار. وقال صاحب المصنع لموقع واينت إن هذه هي المرة الرابعة التي يتعرض فيها المكان لمقذوفات تطلق من لبنان.

وأفادت شبكة "الميادين" التابعة لحزب الله، بقصف مدفعي على قرية مارون الراس جنوب لبنان، الواقعة شمال البلدة الزراعية المتضررة.

وفي وقت لاحق، أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه تم منذ قليل رصد عمليات إطلاق نار من الأراضي اللبنانية باتجاه منطقة وحدة المراقبة الجوية، لكن لم تقع إصابات ولم يلحق أي ضرر بكفاءات الوحدة. وجاء في البيان أن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت مصادر إطلاق النار داخل الأراضي اللبنانية.

يشار إلى أن حزب الله تبنى المسؤولية منذ الصباح عن عمليتي إطلاق نار وقعت فجرا على مبنى في بلدة شومرا الحدودية مع لبنان بزعم أن الجيش الإسرائيلي تواجد فيه، إضافة إلى إطلاق النار على مبنى في شلومي. تم تنفيذ كلا الهجومين "رداً على الهجمات الإسرائيلية على قرى جنوب لبنان ومنازل المدنيين"، وفق بيان حزب الله.

David Cohen/Flash90

وفي أعقاب القصف على قاعدة ميرون وسع الجيش الإسرائيلي نطاق هجماته التي استهدفت مواقع لحزب الله، ما شمل منطقة بعلبك، في عمق البلاد، على بعد حوالي 100 كيلومتر من المطلة.