غريتا تونبرغ تنطلق الأحد في أكبر قافلة بحرية جديدة إلى غزة: "سنكسر الحصار"

إلى جانب مئات النشطاء المؤيدين للفلسطينيين، ستشارك غريتا تونبرغ في قافلة بحرية أخرى إلى غزة - من المتوقع أن تنطلق اليوم (الأحد) من برشلونة. وأوضحت"سنكسر الحصار الذي فرضته إسرائيل".

في مقابلة مع "سكاي نيوز" قالت تونبرغ إن "الهدف هو تقديم مساعدة رمزية، ولكن أيضًا فتح ممر إنساني". وعندما سُئلت عن موقفها تجاه منظمة حماس ، قالت: "أنا لا أؤيد قتل المدنيين، لكن إذا ترجمنا ذلك إلى الواقع ونظرنا إلى مئات الآلاف الذين يموتون في غزة، هناك مئات الآلاف حُرموا من الكرامة الإنسانية والعدالة على يد إسرائيل".

فيما يتعلق بالادعاءات عن معاداة السامية قالت: "ليس من المعادي للسامية أن نقول إنه لا ينبغي لنا قصف البشر، أو أن نقول إنه لا ينبغي أن يعيش الناس تحت الاحتلال، أو أن الجميع يستحقون أن يعيشوا بحرية وكرامة".

كما ذُكر، يستعد نشطاء مؤيدون للفلسطينيين للانطلاق اليوم من إسبانيا في أكبر أسطول بحري حتى الآن إلى غزة، والذي يضم عشرات السفن المحملة بالمساعدات الإنسانية ونشطاء حقوق الإنسان، وذلك بحسب تقرير في وكالة الأنباء رويترز. من بين مئات المشاركين من 44 دولة، توجد أيضاً السياسية البرتغالية ماريانا مورطاغوا.

الأسطول، الذي يُطلق عليه اسم "صمود" - أي "الصمود" بالعربية - يهدف إلى إيصال المساعدات إلى القطاع والاحتجاج على الحصار الذي فرضته إسرائيل منذ سيطرة حماس على غزة في عام 2007. وقال سيف أبو كشك، أحد منظمي الأسطول، لوكالة رويترز: "على الحكومات أن تتصرف لحماية حقوق الإنسان وضمان مرور آمن للأسطول".

في شهر يونيو\حزيران الماضي أبحر أسطول مشابه إلى قطاع غزة، وكانت غريتا أيضًا على متنه - وتم توقيفه في عرض البحر من قبل وحدة الكوماندوس البحري 13.