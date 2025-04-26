وفد رفيع من حماس يصل القاهرة لمناقشة ملفات هامة

أعلنت حركة حماس رسميا أن وفدا رفيعا من الحركة وصل إلى القاهرة صباح اليوم (السبت) لبحث رؤية الحركة مع المسؤولين المصريين بشأن إنهاء الحرب في غزة وصفقة التبادل. وبحسب الإعلان فإن الاجتماعات بدأت بالفعل.

وبحسب بيان حماس فإن الوفد سيبحث التوصل إلى اتفاق شامل يتضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة إعمار القطاع. ومن المقرر أن يبحث الوفد مع المصريين أيضا الأزمة الإنسانية في غزة والجهود المبذولة لإنشاء هيئة تحكم القطاع في اليوم التالي من انتهاء الحرب.

ويضم الوفد محمد درويش رئيس المجلس القيادي للحركة، وخالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله.

وعلى صعيد متصل، صرح مسؤول كبير في حماس لوكالة فرانس برس إن المنظمة مستعدة لإطلاق سراح جميع الرهائن كجزء من اتفاق من شأنه أن ينهي الحرب في غزة. وقال إن حماس تطلب وقف إطلاق النار في غزة لمدة خمس سنوات كجزء من الاتفاق.