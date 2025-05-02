أدانت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الجمعة، الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذت الليلة المنصرمة قرب القصر الرئاسي في دمشق، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير". يأتي هذا الرد في أعقاب بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي قال إن "الضربة كانت رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو أي تهديد للمجتمع الدرزي".

ويأتي التصعيد العسكري في ظل تصاعد التوترات بين الدروز في سوريا، بعد أيام من الاحتجاجات التي نظمها الدروز في إسرائيل للمطالبة بتدخل بلادهم لحماية زملائهم الدروز عبر الحدود.

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