التغطية متواصة| تقرير: إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار المؤقت في غزة
يأتي التصعيد العسكري في ظل تصاعد التوترات بين الدروز في سوريا، بعد أيام من الاحتجاجات التي نظمها الدروز في إسرائيل للمطالبة بتدخل بلادهم لحماية زملائهم الدروز عبر الحدود.
أدانت الرئاسة السورية في بيان، اليوم الجمعة، الغارة الجوية الإسرائيلية التي نفذت الليلة المنصرمة قرب القصر الرئاسي في دمشق، ووصفتها بأنها "تصعيد خطير". يأتي هذا الرد في أعقاب بيان مشترك لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يسرائيل كاتس، الذي قال إن "الضربة كانت رسالة واضحة للنظام السوري: لن نسمح للقوات السورية بالانتشار جنوب دمشق أو أي تهديد للمجتمع الدرزي".
ويأتي التصعيد العسكري في ظل تصاعد التوترات بين الدروز في سوريا، بعد أيام من الاحتجاجات التي نظمها الدروز في إسرائيل للمطالبة بتدخل بلادهم لحماية زملائهم الدروز عبر الحدود.
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مكتب نتنياهو: حماس كانت ولا تزال تشكل العقبة أمام الاتفاق
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تقرير: "جهود وقف إطلاق النار المؤقت فشلت بسبب عدم رغبة إسرائيل في الانسحاب"
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الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن الهجوم الصاروخي على حيفا
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين في اليمن مسؤوليته عن إطلاق صاروخ باليستي باتجاه مدينة حيفا شمال إسرائيل. وزعم أيضا أن صاروخا باليستيا ثانيا أطلق بعد ساعات قليلة على نفس الهدف.
وفي وقت سابق من اليوم، دوت صفارات الإنذار في شمال إسرائيل، وأكد الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
منظمة العفو الدولية: "حصار إسرائيل لقطاع غزة عقاب جماعي وجريمة حرب"
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الخارجية السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية التي تستهدف سيادة سوريا وأمنها واستقرارها
تقرير: إسرائيل أبلغت الوسطاء رفضها وقف إطلاق النار المؤقت في غزة
بحسب مصادر مصرية، نقلاً عن قناة العربية، فإن جهود الوساطة لتحقيق التهدئة في قطاع غزة باءت بالفشل. وذكرت التقارير أن إسرائيل أبلغت الوسطاء برفضها الموافقة على وقف مؤقت لإطلاق النار.
وبحسب هذه المصادر فإن "إسرائيل تريد الإبقاء على قواتها في غزة حتى نهاية العام، وتصر على توسيع عمليتها العسكرية في القطاع".
القيادي الدرزي ليث البلعوس: نتواصل مع المسؤولين ومحافظ السويداء لحفظ الاستقرار
ألمانيا تعرب عن "قلقها العميق" إزاء الاشتباكات في سوريا
أعربت ألمانيا عن "قلقها العميق" إزاء التقارير التي تحدثت عن وقوع اشتباكات طائفية بين مقاتلين دروز وقوى أخرى في سوريا، ودعت القيادة الجديدة في البلاد إلى "ضمان حماية المدنيين".
القيادي الدرزي ليث البلعوس : الهجري يؤيد بيان المشايخ عن دعم الأمن بأبناء المحافظة
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق صاروخ ثان باتجاه إسرائيل
إيران ترفض "التهديدات والضغوط" بعد تحذير ترامب بشأن النفط
قالت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الجمعة، إن "طهران ترفض أي شكل من أشكال التهديدات والضغوط"، ردا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي طالب فيها بوقف فوري لجميع مشتريات النفط الإيراني أو المنتجات البتروكيماوية، وفقا لوسائل إعلام رسمية.
تحالف أسطول الحرية: سفينة تحمل ناشطين ومساعدات إلى غزة تعرضت لهجوم بالمسيرات
قال "تحالف أسطول الحرية"، وهو منظمة غير حكومية دولية، إن سفينة تحمل مساعدات إنسانية ونشطاء متجهة إلى غزة تعرضت لقصف من طائرات مسيرة أثناء إبحارها في المياه الدولية قبالة مالطا في وقت مبكر من صباح الجمعة.
وذكر الأسطول الإغاثي، في بيان، أن السفينة أصدرت إشارة استغاثة فور وقوع الهجوم الذي قال إنه تسبب في "اندلاع حريق وخرق كبير في هيكلها".
وأضاف التحالف أن الهجوم أسفر أيضاً عن تعطيل اتصالاته مع السفينة، لكنه قال إن آخر اتصال معها "أشار إلى أن الطائرات المسيرة لا تزال تحلق فوق السفينة".
لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه لإطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل
أصدر المجلس الأعلى للدفاع في لبنان تحذيرا شديدا لحركة حماس، اليوم الجمعة، وحثها على الامتناع عن استخدام الأراضي اللبنانية في أعمال من شأنها المساس بالأمن الوطني، بعد أن أدى إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل إلى ضربات انتقامية. وأوصت الهيئة الأمنية برئاسة الرئيس جوزيف عون الحكومة بتحذير حماس "من استخدام الأراضي اللبنانية لأي عمل من شأنه المساس بالأمن الوطني اللبناني". وأضاف المجلس أنه "سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حد نهائي لأي عمل يمس السيادة اللبنانية".
ويأتي التحذير بعد أن اعتقل الجيش اللبناني الشهر الماضي عددا من اللبنانيين والفلسطينيين بتهمة إطلاق الصواريخ على إسرائيل يومي 22 و28 مارس/آذار.