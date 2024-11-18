مقتل المعلمة صفاء قط (عواد) جراء استهداف صاروخي مباشر لمبنى في مدينة شفاعمرو شمال إسرائيل

مأساة وراء المأساة. قُتلت امرأة في الخمسين من عمرها، مساء اليوم (الإثنين) واتضح انها المعلمة صفاء قط (عواد) من المدينة، وأصيب عشرة مواطنين بجروح طفيفة إثر إصابة مباشرة لمبنى سكني في مدينة شفاعمرو شمال إسرائيل. وإقرت وفاة المرأة بعد أن تم إنتشالها في حالة حرجة من تحت أنقاض شقة في المدينة. وعثر على المرأة في المنطقة المحمية بالشقة. وفي ختام الحدث أفادت نجمة داود الحمراء أن "المرأة في شفاعمرو أصيبت أثناء تواجدها في منطقة محمية".

وجاء في بيان قوات الإنقاذ: "لقد قدمنا المساعدة في مكان الحادث لأكثر من عشرين من سكان المبنى في حالات مختلفة - تم إجلاء بعضهم في سيارات إسعاف التي وصلت إلى مكان الحادث. كما قدمت طواقمنا المساعدة للمصابين بحالة هلع".

Fire and Rescue for Israel

وأضاف حمزة أبو الهيجاء، طبيب الطوارئ في نجمة داود الحمراء: "وصلنا بسرعة إلى مكان الحادث وبدأنا بمسح المبنى المكون من أربعة طوابق. في الطابق العلوي، رأينا امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا تعاني من إصابات جهازية متعددة، وكانت فاقدة للوعي دون نبض ودون تنفس واضطررنا إلى إعلان وفاتها على الفور. في الطوابق الأولى من المبنى وفي المباني المجاورة، بحثنا وعثرنا على حوالي عشرة أشخاص مصابين بجروح طفيفة خرجوا من المباني، لإجراء المزيد من الفحص والعلاج من قبل فرق نجمة داود الحمراء. وتم نقلهم جميعاً إلى المستشفى، حيث وصفت حالتهم بالطفيفة".

وقال قائد القوات الأولية التي وصلت إلى المكان شرف إياد حنيف: "إنه مبنى مكون من 3 طوابق تعرض لضربة مباشرة وكان هناك دمار كبير فيه. ودخل رجال الإطفاء إلى المبنى وبعد إجراء المسح عثروا عليها محاصرة تحت الأنقاض وعملوا على الفور على إنقاذها ونقلها إلى الطواقم الطبية التي أعلنت وفاتها على الفور".

وفي وقت سابق، أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، عقب التنبيهات التي تم تفعيلها في شفاعمرو ومحيطها، أنه تم اكتشاف حوالي خمس عمليات إطلاق عبر الأراضي اللبنانية: "تم إجراء محاولات اعتراض وتم اكتشاف حوادث سقوط".