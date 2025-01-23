الفرق بين الالتزام الإسرائيلي في صفقة المختطفين – والصياغة الغامضة المقدمة للمحاكم الإسرائيلية

قدمت إسرائيل التزاما واضحا لوسطاء اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس، بأنها لن تستنفد القانون ولن تعيد المعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في إطار الاتفاق إلى السجن، بسبب الأعمال التي ارتكبوها بالفعل قبل الإفراج عنهم، جاء هذا وفقا لما أفاد به محلل الشؤون القضائية أفيشاي جرينسايج.

وينص الاتفاق أيضاً على أنه في حال عاد هؤلاء المعتقلين المفرج عنهم إلى ارتكاب مخالفات أمنية بعد إطلاق سراحهم فإن إسرائيل تتعهد بعدم محاكمتهم على الأعمال التي ارتكبوها قبل إطلاق سراحهم من السجن.

وفي الوقت نفسه، من المتوقع أن تقدم الحكومة الإسرائيلية إلى المحاكم الإسرائيلية صياغة غامضة إلى حد ما فيما يتعلق بالمعتقلين الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في الصفقة، والإجراءات الجنائية في قضيتهم لم تنته بعد. وذكر "تقرر أن الإجراءات الجنائية المتعلقة بالمتهم لن تستمر".

وهذا قرار معاكس لصفقة شاليط، حيث أعادت إسرائيل السجناء الفلسطينيين المفرج عنهم الذين عادوا إلى ارتكاب مخافات أمنية لمواصلة قضاء محكومياتهم.