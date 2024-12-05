تقرير: لهذه الأسباب دفنت حماس محمد الضيف في مكان سري

أفادت هيئة البث الرسمية "كان" عن مصدر فلسطيني بأن حما نجحت بالعثور على جثمان رئيس الذراع العسكرية لحماس محمد الضيف تحت أنقاض الهجوم الذي اغتيل فيه بمنطقة المواصي في يوليو/تموز الماضي.

وقال المصدر إن حماس دفت جثمان الضيف بالسر وفي مكان سري بدون الإعلان عن ذلك بصورة علنية. والسبب ذلك، هو أن حماس تعتقد بأنه فيما لو علمت إسرائيل عن مكان دفن الضيف، فإنها ستصل الى المكان، وستحفر القبر وتأخذ جثمانه لا ستخدامه كورقة مساومة بصفقة مختطفين.

وسبب آخر لحفاظ حماس على هذه السرية، بحسب المصادر، بأن حماس لم تعلن رسميا عن وفاة الضيف "خشية أن يؤدي خبر اغتيال الأب الروحي للجناح العسكري لحركة حماس الى تحطيم معنويات النشطاء المقاتلين في القطاع".