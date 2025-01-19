هل مروان البرغوثي في القائمة؟|| مسؤول فلسطيني يؤكد لـi24NEWS :"نسعى للتأكد من خلو السجون من أصحاب الأحكام المؤبدة"

أكد مسؤول فلسطيني لـi24NEWS أن "الهدف التأكد من عدم بقاء أي سجين فلسطيني يقضي أحكاما مؤبدة في السجون الإسرائيلية، لافتا الى أن محاولات الإفراج عن مروان البرغوثي لم تنجح حتى الآن بسبب الرفض الإسرائيلي للإفراج عنه.

وصرح مسؤول فلسطيني مطلع على المفاوضات اليوم لـi24NEWS: "هدفنا هو التأكد من عدم بقاء أي سجناء يقضون أحكاما مؤبدة في السجون الإسرائيلية، وذلك ضمن اتصالات المرحلتين الثانية والثالثة من الصفقة. الأمر نفسه يقال عن مروان البرغوثي، والذي فشلت الاتصالات في قضيته في ظل الرفض الإسرائيلي المطلق"

في حين أوضحت مصادر عربية أنه سيتم "ترحيل 236 من المعتقلين الفلسطينيين الى الخارج، الحديث يدور عن 189 من السجناء الذين يقضون أحكاما مؤبدة و47 من المفرج عنهم في صفقة شاليط وأعيد اعتقالهم، كافة السجناء سيعودون الى مناطق الضفة الغربية باستثناء أصحاب الأحكام المؤبدة".

ومن بين الأسماء البارزة الذين سيتم الإفراج في إطار الصفقة سلامة قطاوي ممثل سجناء حماس الأمنيين في المكتب السياسي للتنظيم. وتفيد تقييمات جهاز الشاباك الإسرائيلي أن 82% من المفرج عنهم في صفقة شاليط عادوا الى نشاطهم المسلح.

أما في إطار تطورات اليوم من وقف إطلاق النار فإن الشرطة التابعة لحماس في غزة بدأت في الانتشار في غزة، وفي أجزاء كبيرة من الأماكن هناك حركة الى اتجاه الشمال، وليس بالضرورة اجتياز محور نيتسريم.