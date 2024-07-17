مصادر عربية لـi24NEWS: تم نقل الضيف إلى نفق تحت الأرض

أشار مسؤولون عرب خلال حديثهم مع مراسلي i24NEWS بالقناة العبرية، ماتياس عنبار وفينون شالوم يطح، إلى مكان وجود قائد الجناح العسكري في حماس محمد ضيف، مع تفاصيل جديدة بثت مساء اليوم (الأربعاء) في النشرة الإخبارية المركزية.

وتدعي المصادر أن الضيف لم يتم العثور عليه في مستشفى ناصر؛ ليس في المجمع الطبي الذي نقل اليه المصابين من الهجوم؛ ولا حتى في مجمع المدرسة التابعة لأونروا - وهم يدعون أن الضيف نقل إلى نفق تحت الأرض. وكذلك، تم نقل مروان عيسى، بعد اغتياله في شهر آذار/مارس الماضي من قبل الجيش الإسرائيلي، إلى نفق. والذي في وقت لاحق، أعلنت إسرائيل وفاته.

كما يواصل الجهاز الأمني التدقيق والفحص- في جهد مشترك لكافة أنواع الأدوات الاستخباراتية- بالإخبار والتقارير، لمعرفة إن نجحت عملية الاغتيال السبت الماضي.