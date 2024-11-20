تغطية خاصة||مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS: "تفاؤل حذر نحو التسوية مع لبنان، هذا سيستغرق بضعة أيام أخرى"

اليوم 411 للحرب: تم رصد ثلاث طائرات مسيرة اخترقت منطقة الجليل الغربي والأعلى هذا الصباح (الأربعاء)، وتم تسجيل محاولات لاعتراضها - دون وقوع إصابات في الحدث. وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال قائد منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي "نحن على وشك تحقيق هدفنا بخلق الظروف لإعادة سكان الشمال الى بيوتهم بأمان.

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