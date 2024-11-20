تغطية خاصة||مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS: "تفاؤل حذر نحو التسوية مع لبنان، هذا سيستغرق بضعة أيام أخرى"
بعد التقدم في الاتصالات نحو تسوية سياسية، توقعات بوصول المبعوث الأمريكي الى إسرائيل، الجيش الإسرائيلي يعلن اغتيال مسؤولين في حزب الله
اليوم 411 للحرب: تم رصد ثلاث طائرات مسيرة اخترقت منطقة الجليل الغربي والأعلى هذا الصباح (الأربعاء)، وتم تسجيل محاولات لاعتراضها - دون وقوع إصابات في الحدث. وسيجتمع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة اليوم التصويت على قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال قائد منطقة الشمال في الجيش الإسرائيلي "نحن على وشك تحقيق هدفنا بخلق الظروف لإعادة سكان الشمال الى بيوتهم بأمان.
لمتابعة المدونة السابقة يمكن الدخول الى الرابط التالي
الولايات المتحدة تستخدم حق النقض ضد اقتراح وقف إطلاق النار في غزة
وزارة الدفاع السورية: "36 قتيلاً في الهجوم الإسرائيلي على مدينة تدمر"
أعلنت وزارة الدفاع السورية أن 36 شخصا قتلوا وأصيب أكثر من 50 آخرين في هجوم على عدة مبان في منطقة مدينة تدمر وسط البلاد في هجوم منسوب لإسرائيل. وبحسب الوزارة، فقد تم تسجيل أضرار في المباني المتضررة وفي المنطقة المجاورة.
الأمين العام لحزب الله: "الرد على هجمات بيروت - يجب أن يكون مركز تل أبيب"
أشار الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم إلى هجمات بيروت التي تم فيها اغتيال المسؤول الإعلامي محمد عفيف، من بين أمور أخرى، وقال في كلمة له “لن نترك العاصمة تحت هجمات العدو الإسرائيلي. عندما تتعرض بيروت لهجوم من العدو، فإن الرد يجب أن يكون مركز تل أبيب". وبحسب قوله، "على العدو أن يفهم أن الأمور لن تبقى هكذا عندما يهاجم بيروت".
الجيش الإسرائيلي عن الرشقة تجاه الجليل: رصدت 25 قذيفة من لبنان، ورصد سقوط قذائف
مسؤول سياسي كبير لـi24NEWS: "تفاؤل حذر نحو التسوية مع لبنان، هذا سيستغرق بضعة أيام أخرى"
خلال خطاب الأمين لحزب الله استهداف مباشر لمبنى في مدينة عكا شمال إسرائيل
تقارير سورية تفيد بمقتل 10 أشخاص واصابة 46 آخرين في الغارة المنسوبة الى إسرائيل في تدمر
وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس: "شرط أي تسوية سياسية في لبنان هو الحفاظ على القدرة الاستخباراتية والحفاظ على حق الجيش الإسرائيلي في العمل وحماية مواطني إسرائيل من حزب الله
المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: قام سلاح الجو باغتيال قائد العمليات وقائد النظام المضاد للدبابات في المنطقة الساحلية في حزب الله. في اليوم الأخير، هاجمنا من الجو أكثر من 100 هدف في لبنان، بما في ذلك منصات الإطلاق ومستودعات جيش الدفاع الإسرائيلي ومقار القيادة والمباني العسكرية والبنية التحتية المسحة.
من المتوقع أن يصل مبعوث جو بايدن، عاموس هوكشتين، إلى إسرائيل الليلة قادما من لبنان
النائب عن حزب الله في البرلمان اللبناني: "من الضروري وقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ولكن ليس مع تحقيق شروط إسرائيل. مقاومتنا لن تهزم على المستوى السياسي"
أفادت وسائل إعلام لبنانية أن رئيسة مجلس النواب اللبناني نبيه بري التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إدوارد ألغرين والوفد العسكري المرافق له، بحضور السفير البريطاني هاميش كويل
قائد منطقة الشمال لمقاتلي الفرقة 98 في جنوب لبنان: هدفنا تهيئة الظروف لعودة سكان الشمال إلى ديارهم بأمان وهذا هدف قيادة الشمال – حماية والدفاع عن السكان"
إصابة مباشرة في مبنى في كريات شمونة شمال إسرائيل بدون إصابات
الجيش اللبناني: الجيش الإسرائيلي يهاجم مركبة عسكرية في جنوب البلاد، مما أسفر عن مقتل جندي لبناني وإصابة جندي آخر.