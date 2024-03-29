آيزنكوت يقدم مخططاً لمرحلة ما بعد حماس في غزة

في جلسة مجلس الوزراء الإسرائيلي المخصصة لإدارة الحرب، قدم الوزير غادي آيزنكوت، الأربعاء، الخطوط العريضة للسياسة الإسرائيلية في غزة ما بعد حكم حماس. الوثيقة، التي أعدت بناء على طلب آيزنكوت من قبل الجنرال المتقاعد عاموس يادلين وفريق "Mind Israel"، تضع رؤية لإسرائيل كدولة يهودية، ديمقراطية، قوية، آمنة، ومزدهرة، مؤكدة على الجهود المبذولة لتفكيك حماس وإنشاء تحالف أمريكي - إسرائيلي - عربي لإدارة الوضع.

تشدد الوثيقة على أهمية الخطوات السياسية المكملة للعمليات العسكرية لمنع تعزيز حماس وإيجاد بديل حكومي طويل الأمد. وتبرز الحاجة إلى إنهاء الصراع مع حزب الله وتعزيز العلاقات مع دول السلام، بما في ذلك المملكة العربية السعودية، والاستعداد للتعامل مع التهديدات الإيرانية. وتحدد الوثيقة شروطاً لقبول كيان فلسطيني يشمل وقف التحريض ضد إسرائيل ووقف الدعم المالي للتنظيمات.

في الفترة الانتقالية، تؤكد الوثيقة على المصالح الأمنية الإسرائيلية والسيطرة على الحدود بين غزة ومصر لمنع تعزيز البنية التحتية الإرهابية. كما تشير إلى أن المساعدات الإنسانية لغزة ستكون محدودة حتى عودة المختطفين، مؤكدة أن إسرائيل لن تلتزم بإقامة دولة فلسطينية في السنوات الخمس المقبلة. وتشترط المفاوضات المباشرة على التسوية السياسية بإجراء إصلاحات شاملة في السلطة الفلسطينية.