تقنيات الموساد الحديثة: استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة لتحديد مواقع المختطفين ومقاتلي حماس

تكشف تقارير حديثة عن تبني الموساد الإسرائيلي لأنظمة التعرف على الوجه القائمة على الذكاء الاصطناعي في قطاع غزة، في مسعى لتحديد أماكن المختطفين الإسرائيليين وتعقب نشطاء حماس. وفقًا لمجلة "Mabat MLM"، تُستخدم هذه التقنيات عند نقاط العبور لمسح وجوه المارة، ما يُمكن الموساد من تحديد مواقع المختطفين والنشطاء المحتملين بدقة عالية.

منذ الهجوم الدامي الذي نفذته حماس في 7 أكتوبر 2023، والذي أدى إلى اختطاف عدد من المواطنين الإسرائيليين، تولى الموساد بقيادة ديفيد بارنيا، مهمة التنسيق الوطني لإعادة الرهائن وإدارة المفاوضات بالتعاون مع الشاباك والجيش الإسرائيلي. وقد شارك جناح "تيفيل"، المسؤول عن تطوير الروابط السياسية، بشكل مكثف في هذه العمليات.

تأتي هذه الجهود في وقت تُظهر فيه إسرائيل تصميمًا قويًا على مواجهة التهديدات الإرهابية والنووية، خاصة من إيران وحلفائها. "نحن نواجه تهديدات متزايدة ومتنوعة، ومن الضروري تعزيز قدراتنا الاستخباراتية والأمنية للتأكد من أن النظام الإيراني لا يمتلك القدرة النووية"، يقول بارنيا.

في سياق متصل، أشار الموساد إلى دوره الفعال في الساحة الدولية من خلال التعاون مع منظمات استخباراتية نظيرة لتعزيز الدعم العالمي لإسرائيل. وقد أثمرت هذه الجهود عن اجتماعات قمة في الدوحة والقاهرة وباريس، شارك فيها مسؤولون كبار من الولايات المتحدة وقطر ومصر.

"إن المعركة التي نخوضها ليست فقط من أجل استعادة المختطفين، بل هي أيضًا حرب على وجودنا وأمننا القومي. لا مجال للتسامح مع أي تهديدات"، يضيف بارنيا، مشددًا على الدور الحيوي الذي يلعبه الموساد في الحفاظ على الأمن الإسرائيلي في مواجهة التحديات المتزايدة.