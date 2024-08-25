الوفد الإسرائيلي يصل مصر، تقرير: حماس تجهز ردًا على اقتراح الصفقة في القاهرة

وصل الوفد الإسرائيلي ظهر اليوم (الأحد) إلى مصر، قبيل المفاوضات في القاهرة في محاولة للتوصل إلى صفقة الرهائن مع حركة حماس . وذكرت صحيفة "العربي الجديد" القطرية أن مسؤولاً كبيراً في حركة حماس قال إن حماس تقوم مع باقي الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بصياغة ردها على المقترحات المقدمة في محادثات التفاوض في القاهرة بشأن القضايا التي لا تزال محل خلاف في صفقة المختطفين مثل محوري نيتسريم وفيلادلفيا.

إلى ذلك، قال مصدر سياسي لـi24NEWS إن وفداً مفاوضاً وصل إلى القاهرة اليوم رغم التصعيد ورغم عدم وجود إشارات إيجابية من حماس بشأن الصفقة، فإن إسرائيل تدرك أن حماس وحزب الله يعملان "بانسجام" وهذا هو جر وتمديد الوقت من جانب حماس على أمل تنفيذ هجوم واسع النطاق في ساعات الصباح.

وفي الوقت نفسه، هناك ضغوط أميركية لاحتواء هجوم حزب الله قدر الإمكان, ونقلت إسرائيل رسالة: نحن نفضل ألا تكون هناك حرب، وقد تحولنا إلى الدفاع.

كما أفادت تقارير في لبنان أن "القرار بشأن رد حزب الله تم اتخاذه قبل أيام قليلة، بعد علامات أشارت إلى أن نتنياهو سيفجر المفاوضات في القاهرة، وكمقدمة لذلك - كان الرد الأولي. وكان الرد الإسرائيلي كبير في مناطق جنوب لبنان".

Jalaa MAREY / AFP

في غضون ذلك، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين قالوا إن السنوار توقف عن التواصل إلكترونيا ولم يتم رصده بعد من قبل شبكة المخابرات. وبحسب التقرير، تعتقد المصادر نفسها أنه لا يزال على اتصال مع كبار مسؤولي حماس.

ويدعي الدبلوماسيون المشاركون في المفاوضات أن ممثلي حماس يصرون على أنهم بحاجة إلى إجابة السنوار قبل اتخاذ قرارات مهمة في المحادثات. ويقال أيضًا أنه مع مرور الأيام، أصبح التواصل مع السنوار أكثر صعوبة. وكان يرد على الرسائل في غضون أيام قليلة، لكن المصادر قالت إن الحصول على رد منه استغرق وقتاً أطول بكثير في الأشهر الأخيرة، وأن بعض نوابه شاركوا أحياناً في تلك المناقشات بدلاً منه.

AP Photo/Adel Hana

أفادت قناة "الغد" المصرية، أمس، أن إسرائيل أبلغت القاهرة استعدادها للانسحاب من 5 نقاط أمنية من أصل 8 على طول محور فيلادلفيا - ومصر تطالب بالانسحاب من معبر رفح.

وأضافت المصادر أن إسرائيل أبلغت مصر تعهد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بأنه في حال حصوله على موافقة حماس فيما يتعلق بمحور فيلادلفيا فإنه لن يقوض الاتفاقات في محور نيتسريم ومعبر رفح، بالإضافة إلى ذلك، أكدت المصادر أن نتنياهو تنازل عن إقامة نقاط تفتيش في نيتسريم أو المواقع التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في غزة.

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