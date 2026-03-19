نتنياهو: "أنا حي وإيران لا تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم ولا إنتاج الصواريخ الباليستية"

بعدما انشغلت جهات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي لأيام بنبأ مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضربة صاروخية إيرانية، ظهر نتنياهو أمام ثلة من الصحافيين الأجانب معقبا على الأمر: "أود أن أؤكد لكم أنني على قيد الحياة، وأنتم شهود على ذلك. والآن بعد أن فندت هذه الأخبار الكاذبة، أود أن أطلعكم على آخر المستجدات: تهدف العملية إلى إزالة التهديدات الوجودية من النظام الإيراني الذي أعلن الحرب على الولايات المتحدة وإسرائيل والشعب الإيراني، والذي ينادي بالموت لأمريكا وإسرائيل، ويجلب الموت لشعبه."

وفي معرض حديثه، استعرض نتنياهو ما اعتبره إنجازات على الأرض بعد 20 يوما من الحرب حيث قال: "أمر خامنئي بتجديد برامج الصواريخ والبرامج النووية ودفنها في أعماق الأرض. نحن لا نعمل فقط على تدمير الصواريخ المتبقية - وهي قليلة - بل نعمل أيضاً على تدمير الصناعات التي تُمكّن من إنتاج هذه البرامج، والآن، بعد 20 يوماً، أستطيع أن أؤكد لكم أن إيران لا تملك القدرة على تخصيب اليورانيوم ولا تملك القدرة على إنتاج الصواريخ الباليستية".

يشار إلى أن إسرائيل شهدت رشقات صاروخية متفرقة على مدار اليوم الخميس أبرزها طالت مصافي حيفا، كما تخللت خطاب نتنياهو رشقة إضافية من إيران.

وفي رد له على سؤال صحفي قال نتنياهو: "لا يمكن إحداث ثورات من الجو. نحن نقوم بالكثير من الأمور من الجو، ولكن لا بد من وجود عنصر على الأرض - ولن أشارككم بجميع الخيارات".

تطرق رئيس الوزراء الإسرائيلي كذلك إلى مزاعم اليمين المتطرف في الولايات المتحدة بأن إسرائيل هي من جرّت الولايات المتحدة إلى الحرب مع إيران، قائلاً: "هل يعتقد أحدٌ حقاً أن بإمكانه أن يملي على ترامب ما يفعله؟ هذا غير معقول. ترامب يتخذ قراراته دائماً بناءً على ما يراه في مصلحة أمريكا، وإذا جاز لي أن أضيف، في مصلحة الأجيال القادمة أيضاً. وفي هذه الحالة، فإن هذه المصالح واضحة تماماً، وكذلك إنجازاتنا."

في معرض إجابته على سؤال لقناة i24NEWS حسم نتنياهو الجدل حول تنسيق قرار ضرب حقل الغاز الإيراني من عدمه فقال: "لقد هاجمنا حقل الغاز الإيراني بقرار ذاتي أما ترامب فطلب منا تجنب ذلك في المستقبل".