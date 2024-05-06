تقرير: قرار مجلس الحرب إخلاء السكان من رفح أيده جميع الوزراء الإسرائيليين

أفاد موقع "والا" عن مصدرين إسرائيليين مطلعين على تفاصيل جلسة النقاش في الكابينيت ليلة أمس بأن قرار البدء بإخلاء السكان الفلسطينيين في رفح استعدادا لاجتياح الجيش الإسرائيلي للمدينة اتخذ أمس خلال جلسة مجلس الحرب وإنه حصل تأييد جميع الوزراء.

وأشار أحد المصادر إلى أن جلسة مجلس الحرب أمس كانت الأولى منذ أربعة أشهر والتي استعرض بها نتنياهو للتصويت المرحلة الأولى من العملية في رفح أمام كافة أعضاء الكابينيت لسماع رأيهم بالموضوع.

كما أشار مصدر آخر إلى أن كل من رئيس هيئة الأركان، رئيس الشاباك ورئيس الموساد دعموا القرار البدء بإخلاء السكان استعدادا لعملية برية في رفح. ولفت المصدر إلى أن الدمج بين موقف حماس في المفاوضات حول صفقة مختطفين وهجوم حماس على كرم أبي سالم قاد إلى قرار التقدم بالعملية في رفح.