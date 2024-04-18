موعد الرد الإسرائيلي على إيران بعد عيد الفصح اليهودي وفق مسؤول أمريكي كبير

الرد الإسرائيلي على الهجوم الصاروخي الذي نفذته إيران مطلع الأسبوع الجاري لن يخرج إلى حيز التنفيذ قبل انقضاء موعد الفصح اليهودي وفق النشر الخميس في ABC News نقلا عن مسؤول أمريكي كبير وأضاف أن الأمر يبقى خاضعا للتغيير في كل لحظة.

يبدأ الفصح اليهودي يوم الإثين وينتهي بعد منتصف الليل في 30 نيسان/ابريل.

في الوقت نفسه فإن إيران أعلنت عن حالة التأهب عقب الهجوم الصاروخي غير المسبوق الذي اشتمل على ما يزيد عن 300 مسيرة وصواريخ مجنحة وصواريخ كروز وسط تأكيدها على أنها سترد بقسوة على أبسط رد إسرائيلي.

وبررت إيران هجمتها الصاروخية بالر على قصف القنصلية الإيرانية في سوريا في الأول من نيسان حيث اعتبرته اعتداء مباشرا على السيادة الإيرانية وردت على مبدأ المثل بالمثل في خطوة أزعجت العالم الأوروبي وقبله الولايات المتحدة الذين قرروا فرض عقوبات جديدة على إيران.

وحذر بايدن أمس في حديث مع وول ستريت جورنال من أن استمرار إيران في التصعيد قد يجر الولايات المتحدة إلى الحرب.