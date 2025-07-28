تقديرات في إسرائيل: لا مفر من توسيع العملية في غزة

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تقدر إسرائيل أنه إذا لم تغير حماس موقفها في الأيام المقبلة فلن يكون هناك مفر من توسيع العملية العسكرية في قطاع غزة، حسبما أفاد مراسل القناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الاثنين).

يجتمع الكابينيت في هذه الساعة لمناقشة الخطوات القادمة في القطاع. في جهاز الأمن سيعرضون على الوزراء خيارات لتوسيع عملية "عربات جدعون" في غزة. في النقاش يتواجد أيضاً الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير.

نُشير إلى أنه في الأيام الأخيرة هناك نقاشات أيضًا مع الوسطاء وأيضًا مع حماس، لكن حتى الآن لم يتم تلقي إشارة من منظمة حماس بأنها مستعدة للتنازل عن مطالبها.