تقرير: الولايات المتحدة تدرس تحويل ملايين الدولارات لصندوق مساعدات غزة

تفكرأفادت وكالة رويترز اليوم (السبت) أن وزارة الخارجية الأمريكية تدرس تحويل 500 مليون دولار إلى صندوق غزة الإنساني. وأفادت مصادر مطلعة للوكالة أن المبلغ سيأتي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، التابعة لوزارة الخارجية.

وقال مصدر آخر مطلع على التفاصيل إن إسرائيل هي من طلبت التمويل، وذلك للسماح لصندوق المساعدات بالعمل لمدة 180 يومًا. وعارض عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين تحويل الأموال، بسبب تقارير عن حوادث إطلاق نار ضد فلسطينيين وصلوا إلى منطقة المجمع. كما أشار تقرير رويترز إلى أن وكالة الأنباء واجهت صعوبة في تحديد الجهات التي تمول صندوق المساعدات.

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كما تذكرون، أثار زعيم المعارضة يائير لابيد مؤخرًا تساؤلًا حول ما إذا كانت إسرائيل تقف وراء الشركتين المسؤولتين عن توزيع المساعدات الإنسانية. وتساءل: "هل أموال دافعي الضرائب هي التي تمول المساعدات اليوم؟ هل أرسل رئيس الحكومة ووزير المالية أجهزة الأمن الإسرائيلية لنقل أموال دولة إسرائيل إلى الخارج، لتعود إلى غزة كمساعدات؟".