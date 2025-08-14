رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري | كافة التحديثات
أُعتقل شاب من غزة، يبلغ من العمر 20 عامًا، أثناء ركضه حاملاً سكينًا نحو قوات الأمن عند معبر قلنديا. • أُعتراض صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل • جميع تحديثات الحرب الـ 678
اليوم 678 من الحرب: أُلقي القبض على أحد سكان غزة ليلة أمس (الخميس) قرب القدس لمحاولته تنفيذ عملية طعن. وخلال الليل، رُصد إطلاق صاروخ من اليمن، واعترضت أنظمة الدفاع الجوي التهديد خارج الأراضي الإسرائيلية، ولم تُفعّل أي إنذارات.
كشفت مصادر لقناة الحدث السعودية أن "لجنة مجتمعية فلسطينية ستدير غزة مؤقتاً تحت إشراف السلطة الفلسطينية في حال انتهاء الحرب، دون أن يكون لحماس أي دور فيها".
رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري
التقى رئيس الموساد، دادي برنياع، في الدوحة برئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.
تقرير فلسطيني: للمرة الثالثة اليوم - الجيش الإسرائيلي يقصف حي الصبرة جنوب مدينة غزة
سموتريتش عن الأزمة مع نتنياهو: "يتوقع مراجعة قرار مجلس الوزراء بشأن قضية غزة"
توثيق: اللحظات الأولى بعد هجوم الجيش الإسرائيلي على دير البلح
تقرير في لبنان: الأمين العام لحزب الله يلتقي أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني
تقرير في لبنان: طائرة مسيرة إسرائيلية تهاجم قرية يارون في جنوب لبنان دون وقوع إصابات
زعم الحوثيون إطلاق صاروخ باليستي على مطار بن غوريون ليلًا. وقالوا: "حققت العملية هدفها بنجاح، مما أدى إلى نزوح الملايين إلى الملاجئ وتعليق عمليات المطار"
تقرير عربي: 33 شاحنة قطرية محملة بالمساعدات الإنسانية تنتظر في معبر كرم أبو سالم
تقرير فلسطيني: الجيش الإسرائيلي يعتقل خمسة شبان من قلقيلية صباح اليوم
اعتقلت قوات الأمن الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، شابا (20 عاما) من سكان قطاع غزة، على معبر قلنديا قرب القدس، عند محاولته تنفيذ عملية طعن.
الجيش الإسرائيلي: تم اعتراض صاروخ من اليمن بنجاح ولم يتم إطلاق أي إنذارات