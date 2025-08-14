رئيس الموساد يلتقي رئيس الوزراء القطري | كافة التحديثات

أُعتقل شاب من غزة، يبلغ من العمر 20 عامًا، أثناء ركضه حاملاً سكينًا نحو قوات الأمن عند معبر قلنديا. • أُعتراض صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل • جميع تحديثات الحرب الـ 678

i24NEWS دقيقة 1 دقيقة 1 ■