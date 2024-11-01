تقرير: ربع المباني في لبنان القريبة من الحدود الإسرائيلية - دمرت

تعرض ما يقرب من ربع المباني في 25 مدينة وقرية في لبنان بالقرب من الحدود مع إسرائيل لأضرار أو دمرت حتى اليوم (الجمعة)، وفقا لتحليل بيانات الأقمار الصناعية الذي أجرته صحيفة واشنطن بوست.

وتعرض ما لا يقل عن 5,868 مبنى للأضرار أو التدمير، بما في ذلك ما يقرب من نصف المباني في المنطقتين الأكثر تضرراً، عيتا الشعب وكفركلا. الغالبية العظمى من الأضرار، حوالي 80%، حدثت منذ 2 أكتوبر/تشرين الأول، أي اليوم التالي لشن إسرائيل العملية البرية.

ومنذ ذلك الحين، استمر الدمار بوتيرة سريعة، حيث تضاعف تقريباً كل أسبوعين، حتى مع إشارة المسؤولين الإسرائيليين إلى استعدادهم لبدء المفاوضات لإنهاء الحرب.

Nidal SOLH / AFP

وتوصلت الصحيفة إلى نتائجها من خلال مراجعة صور الأقمار الصناعية من جنوب لبنان والتحقق من مقاطع الفيديو والحصول على تحليل لبيانات رادار القمر الصناعي "سينتينل 1". وبالإضافة إلى الدمار المرئي الذي سببته الغارات الجوية الإسرائيلية وتفاقم المعارك البرية، تظهر مقاطع الفيديو أكثر من عشرة عمليات الهدم الخاضعة للرقابة التي نفذها الجيش الإسرائيلي، بما في ذلك تسعة مواقع دينية.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست أيضًا أن الحرب الآخذة في التوسع طالت جميع أنحاء لبنان تقريبًا وأجبرت حوالي 1 من كل 5 أشخاص على إخلاء منازلهم. منذ بدأ حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل تضامنا مع غزة بعد السابع من أكتوبر، نزح أكثر من 834 ألف شخص من منازلهم - معظمهم من ثلاث مناطق في جنوب البلاد، وفقا للمنظمة الدولية لدعم اللاجئين.