إصابة ثلاثة بصورة حرجة جراء إطلاق رشقة صاروخية من رفح تجاه معبر كرم ابي سالم

اطلقت رشقة صاروخية غير عادية اليوم اليوم تجاه معبر كرم أبي سالم والقريب من قطاع غزة، وجرى إطلاق النار قرب معبر رفح، وأدى هذا الى إصابة سبعة أشخاص ثلاثة منهم حالتهم حرجة. وسمعت في المكان أصوات انفجارات قوية جراء نشاط الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق النار تجاه إسرائيل.

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وسمعت أصوات صافرات الإنذار بعد إطلاق القذائف في كرم ابي سالم الساعة 13:30، الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان قدمت العلاج لسبعة جرحى ونقلوا الى مستشفى سوروكا في بئر السبع، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف من المدرعات وضربات جوية تجاه المنطقة التي أطلقت منها القذائف.

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق النار تجاه كرم أبي سالم، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد عشرة قذائف انطلقت بالقرب من معبر رفح تجاه معبر كرم أبي سالم، وتم إغلاق المعبر لمرور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.