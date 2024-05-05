إصابة ثلاثة بصورة حرجة جراء إطلاق رشقة صاروخية من رفح تجاه معبر كرم ابي سالم

هذا الحدث يعتبر غير عادي حيث انطلقت الصواريخ من منطقة رفح تجاه إسرائيل وأعلنت حماس مسؤوليتها عن الأمر

i24NEWS
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قوات الأمن والإسعاف الإسرائيلية بالقرب من موقع سقوط قذائف من قطاع غزة في منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل، 5 مايو، 2024.
قوات الأمن والإسعاف الإسرائيلية بالقرب من موقع سقوط قذائف من قطاع غزة في منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل، 5 مايو، 2024.Flash90

اطلقت رشقة صاروخية غير عادية اليوم اليوم تجاه معبر كرم أبي سالم والقريب من قطاع غزة، وجرى إطلاق النار قرب معبر رفح، وأدى هذا الى إصابة سبعة أشخاص ثلاثة منهم حالتهم حرجة. وسمعت في المكان أصوات انفجارات قوية جراء نشاط الجيش الإسرائيلي ردا على إطلاق النار تجاه إسرائيل.

Flash90
قوات الأمن والإنقاذ الإسرائيلية بالقرب من موقع سقوط قذائف من قطاع غزة على منطقة قريبة من معبر كرم أبو سالم في جنوب إسرائيل، 5 مايو، 2024.Flash90

وسمعت أصوات صافرات الإنذار بعد إطلاق القذائف في كرم ابي سالم الساعة 13:30، الطواقم الطبية التي وصلت الى المكان قدمت العلاج لسبعة جرحى ونقلوا الى مستشفى سوروكا في بئر السبع، ورد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذائف من المدرعات وضربات جوية تجاه المنطقة التي أطلقت منها القذائف.

وأعلنت حماس مسؤوليتها عن إطلاق النار تجاه كرم أبي سالم، وأعلن الجيش الإسرائيلي عن رصد عشرة قذائف انطلقت بالقرب من معبر رفح تجاه معبر كرم أبي سالم، وتم إغلاق المعبر لمرور شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

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