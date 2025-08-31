"وقّعوا على الصفقة": مراهقون إسرائيليون يغلقون شارع ايالون

قد يعجبك أيضًا -

احتجاجاً على عدم التقدم في صفقة للإفراج عن المختطفين، قام عشرات الشبان اليوم (الأحد) بإغلاق شارع أيالون شمال وأعلنوا عن إضراب وتوقف عن الدراسة في يوم افتتاح السنة الدراسية.

المتظاهرون أقاموا "مجسم صف دراسي" على الطريق وأوضحوا لا يريدون الموافقة على العيش في "روتين" بينما المخطوفين يعانون في أنفاق حماس. وبحسب أقوالهم، كمَن سيتم تجنيدهم قريبًا للخدمة العسكرية، فإنهم يطالبون الدولة بالوفاء بالعقد الأخلاقي مع مواطنيها والوقوف خلف مقاتليها. وأعلن الشباب أنهم سيواصلون النضال من أجل المخطوفين، من أجل القيم ومن أجل مستقبلهم حتى عودة آخر مخطوف إلى بيته.

مضى أسبوعان منذ أن ردت حماس على شروط المفاوضات التي وافقت عليها حسب مخطط ويتكوف. ومع ذلك، أفاد مصدر سياسي أنه بالتوازي مع الجهود لتجديد الاتصالات، لا يوجد في هذه المرحلة أي تقدم: "في إسرائيل يصرون على أن تكون المفاوضات فقط على صفقة شاملة"، قال. اليوم، من المتوقع أن يُعقد نقاش في الكابينت للموافقة على خطط احتلال مدينة غزة، على أمل، من قبل جهات في الحكومة، أن يدفع الضغط العسكري نحو صفقة شاملة تشمل إعادة جميع الأسرى وإنهاء الحرب.