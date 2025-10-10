نتنياهو: "من يقول إن الصفقة طرحت طوال الوقت على الطاولة - لا يقول الحقيقة"

أدلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو اليوم (الجمعة) بتصريح لوسائل الإعلام تعهد خلاله بأن جميع المخطوفين سيعودون في الأيام القادمة، وأنه سيعمل على العثور على جميع القتلى كما تطرق إلى توقيت صفقة السلام بقيادة رئيس الولايات المتحدة ترامب. وقال: "من يقول إن الصفقة كانت دائماً على الطاولة - ببساطة لا يقول الحقيقة".

نتنياهو وصف مرة أخرى الحرب في غزة بأنها "حرب القيامة"، كما حاول سابقًا ترسيخ هذا الاسم دون نجاح. وبحسب قوله، فإن إعادة جميع المختطفين هي "هدف مركزي تمسكنا به طوال الطريق". وأضاف: "طوال العامين الماضيين منذ بداية الحرب، وعدت عائلات الأسرى – ووعدتكم أيضًا، مواطني إسرائيل – بأننا سنعيد الجميع، دون استثناء. وعدنا – ونحن نفي بوعدنا".

وأضاف أنه يرغب في التذكير بأن هناك من شككوا في إمكانية عودة مختطفين أحياء في أعقاب النشاط المطول للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. وقال: "كنت أؤمن أنه إذا مارسنا على حماس ضغطًا عسكريًا شديدًا، إلى جانب ضغط سياسي قوي، فسنتمكن بالفعل من استعادة جميع أسرانا. وهذا بالضبط ما فعلناه".

وفي هذا السياق، عدّد الإنجازات العسكرية التي تحققت خلال الحرب. وقال "وبأقل ما يقال، لم يكن الأمر سهلاً. كنت مضطراً للصمود أمام ضغوط هائلة، سواء من الداخل أو من الخارج: ضغوط لعدم الدخول إلى رفح، ضغوط لعدم السيطرة على محور فيلادلفي، ضغوط لعدم التحرك في جبهات أخرى، ضغوط لإيقاف الحرب والانسحاب من القطاع – بينما حماس، وحزب الله، ونظام الأسد، وإيران – كانوا جميعهم في ذروة قوتهم. لكنني رفضت بشدة كل تلك الضغوط، لأن أمام عيني كان هناك اعتبار واحد ووحيد: أمن إسرائيل. وهذا يعني تحقيق أهداف الحرب، بما في ذلك تحرير المختطفين؛ إزالة التهديد النووي والبالستي الإيراني الذي كان يهدد وجودنا هنا؛ وكسر المحور الإيراني الذي يشكل حماس جزءاً مركزياً منه".

وأضاف نتنياهو: "حتى دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض أعدنا إلى إسرائيل 158 مخطوفاً - من بينهم 117 مخطوفاً أحياء. بعض المخطوفين تم تحريرهم في عمليات بطولية جريئة لقواتنا، التي تذكرونها وتعرفونها، وننحني إجلالاً للقتلى. بعد دخول الرئيس ترامب إلى البيت الأبيض أعدنا إلى الوطن 49 مخطوفاً أحياء وجثامين - عشرة منهم في عمليات جريئة إضافية لقواتنا. لكن لا يزال التحدي الأصعب قائماً: إعادة جميع بقية المخطوفين إلى الوطن - 20 مخطوفاً أحياء و28 مخطوفاً قتلى."

هاجم وسائل الإعلام لأنها ضغطت للتوصل إلى اتفاقيات يراها "استسلامًا لمنظمة الإرهاب حماس". في حديثه أوضح أن طريقة عمله أثبتت نفسها كأنها الأكثر صحة. "فكرت أيضًا أنه إذا أضفنا إلى ضغطنا العسكري المكثف ضغطًا سياسيًا مكثفًا من صديقنا الكبير، الرئيس ترامب - فإن هذا الدمج سيدفع حماس لإعادة جميع أسرانا، بينما يبقى الجيش الإسرائيلي عميقًا داخل القطاع ويسيطر على جميع النقاط المسيطرة فيه - وهذا ما يحدث."

"بهذه الطريقة نحن نطوق حماس من جميع الجهات استعدادًا للمراحل القادمة من الخطة، التي سيتم فيها نزع سلاح حماس وتجريد غزة من السلاح. إذا تحقق هذا الأمر بالطريقة السهلة – فهذا جيد. وإن لم يتحقق – فسيتحقق بالطريقة الصعبة."

"أريد أن أوضح بأشد صورة: كل من يقول إن صفقة الأسرى هذه كانت مطروحة طوال الوقت على الطاولة - ببساطة لا يقول الحقيقة. حماس لم توافق أبداً على إطلاق سراح جميع أسرانا بينما نحن داخل القطاع"، أوضح رئيس الحكومة.

بعد ذلك تطرق إلى عائلات المخطوفين وقال: "يجب أن أقول لكم إنه في اللقاءات المؤثرة مع عائلات المخطوفين في العامين الماضيين، أنا وزوجتي ذرفنا الدموع. لا يمكن أن يكون الأمر غير ذلك. القلب ينكسر. القلب يحن إليهم. وعدت أقارب المخطوفين أننا لن نتخلى عن أي واحد أو واحدة. وبالفعل، جميع المخطوفين سيعودون إلينا. في الأيام القريبة القادمة، بإذن الله، سنعيدهم جميعاً". كما ذكر، وعد نتنياهو بفعل كل شيء من أجل العثور على جميع المخطوفين والقتلى وإعادتهم لدفنهم في إسرائيل. "سنعمل على العثور على الجميع في أقرب وقت ممكن – وسنفعل ذلك كواجب مقدس من التضامن المتبادل"، قال.