20 صاروخاً أُطلق من إيران: إصابة مباشرة لمستشفى سوروكا و3 إصابات خطيرة في وسط إسرائيل| تحديثات متواصلة
بعد يوم من تخفيف قيود الجبهة الداخلية صواريخ كثيفة من إيران وتسببت في أضرار جسيمة بعدة مناطق• وتسببت بأضرار جسيمة في مستشفى سوروكا، وتسببت بنحو 40 إصابة بينها اثنتان خطيرتان
قد يعجبك أيضًا -
اليوم السابع من الحرب مع إيران: انطلقت صفارات الإنذار صباح اليوم (الخميس) في العديد من البلدات في الوسط والسهول والجنوب جراء وابل من عشرات الصواريخ من إيران. ولحقت أضرار بمستشفى سوروكا ومباني في تل أبيب وحولون ورامات جان وأعلن عن 40 إصابة بينها إصابتين خطيرتين.
الجيش الإسرائيلي يؤكد: هاجمنا المفاعل النووي في أراك، ومنشأة في نطنز
هاجم الجيش الإسرائيلي المفاعل النووي في أراك، الذي يضم هيكل الاحتواء في المفاعل، وهو مكون رئيسي في إنتاج البلوتونيوم. وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ذلك، مضيفًا أن 40 طائرة مقاتلة هاجمت عشرات الأهداف العسكرية بأكثر من 100 ذخيرة خلال الليل. وأفادت التقارير أن الهجوم استهدف المكون المخصص لإنتاج البلوتونيوم، مما حال دون إمكانية استخدامه مجددًا في إنتاج الأسلحة النووية. بالإضافة إلى ذلك، هاجم سلاح الجو موقعًا يُستخدم لتطوير الأسلحة النووية في نطنز، حيث توجد مكونات ومعدات فريدة تُستخدم في تطوير الأسلحة النووية، ويجري تطوير مشاريع هناك تُمكّن من تسريع برنامج الأسلحة النووية.
أضرار في مستشفى سوروكا
يُشتبه بوجود عالقين في حولون، وإصابة طفيفة في سوروكا؛ في رمات غان: تم إخلاء 16 شخصًا على الأقل بإصابات طفيفة.
في نقطة الاصطدام المباشر في حولون، لا يزال يُشتبه بوجود عالقين، وتعمل فرق الإنقاذ على موقع الحادث. أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، وسبعة في حالة طفيفة. تم إخلاؤهم إلى مستشفى وولفسون في المدينة. في مستشفى سوروكا في بئر السبع، أصيب شخص واحد بجروح طفيفة. في رمات غان، أصيب 16 شخصًا على الأقل بجروح طفيفة، وتم إخلاؤهم إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، ومستشفى إيخيلوف في تل أبيب، ومستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.
تزعم إيران: "الهدف كان قاعدة للجيش الإسرائيلي قرب سوروكا".
وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) أن أهداف إيران في القصف الأخير كانت "مقرًا لاستخبارات الجيش الإسرائيلي وقاعدة بالقرب من مستشفى سوروكا".
استعدادًا لاستقبال مرضى من مستشفى سوروكا، تم إخلاء القسم المتضرر أمس.
بعد الإصابة المباشرة التي لحقت بمستشفى سوروكا في بئر السبع جراء وابل الصواريخ من إيران، أصدرت وزارة الصحة الإسرائيلية تعليماتها للمستشفيات الأخرى بالاستعداد لاستقبال المرضى من موقع الحادث. ومن المتوقع، من بين أمور أخرى، نقل المرضى إلى مستشفى برزيلاي في عسقلان ومستشفى أسوتا في أشدود. وقد تم إخلاء أحد المباني المتضررة في سوروكا أمس، وقال موظف في الموقع: "لحسن الحظ، قمنا بإخلاء أحد الأقسام أمس، وإلا لما كان هناك قسم. سقط السقف علينا، وأفقدني الاصطدام وعيي. لا أحد يصدق أن هذا ممكن الحدوث قبل أن يمر بمثل هذه التجربة، من المستحيل استيعابها. يتم إخلاء المرضى من الأقسام".
توثيق لاستهداف مستشفى سوروكا بمدنية بئر السبع جنوب إسرائيل بصاروخ ايراني
الاشتباه بتسرب مواد خطيرة في مستشفى سوروكا
تم العثور على شخصين مصابين بجروح خطيرة في أحد مواقع سقوط الصواريخ في غوش دان.
وسائل إعلام إيرانية: إسرائيل هاجمت مفاعل أراك
إصابة في في مستشفى سوروكا
أفادت التقارير بتعرض المستشفى لقصف صاروخي من إيران صباح اليوم. وتقوم فرق الإنقاذ بتمشيط المنطقة بحثًا عن الضحايا والمحاصرين. كما تم رصد إصابات إضافية في مدن تل أبيب، ورامات جان، وحولون
أُطلقت صافرات إنذار إثر إطلاق نحو عشرين صاروخًا من إيران. وأفاد سكان المنطقة بسماع دوي انفجارات.
السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في منشور على موقع X: "الموقع الوحيد المتبقي، موقع فوردو تحت الأرض، يجب معالجته لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان إنهاء برنامج التخصيب النووي الإيراني. ابذلوا قصارى جهدكم. أنجزوا المهمة"
https://x.com/i/web/status/1935514064580690108
This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking .