يُشتبه بوجود عالقين في حولون، وإصابة طفيفة في سوروكا؛ في رمات غان: تم إخلاء 16 شخصًا على الأقل بإصابات طفيفة.

في نقطة الاصطدام المباشر في حولون، لا يزال يُشتبه بوجود عالقين، وتعمل فرق الإنقاذ على موقع الحادث. أصيب ما لا يقل عن 10 أشخاص، اثنان منهم في حالة خطيرة، وواحد في حالة متوسطة، وسبعة في حالة طفيفة. تم إخلاؤهم إلى مستشفى وولفسون في المدينة. في مستشفى سوروكا في بئر السبع، أصيب شخص واحد بجروح طفيفة. في رمات غان، أصيب 16 شخصًا على الأقل بجروح طفيفة، وتم إخلاؤهم إلى مستشفى شيبا في تل هشومير، ومستشفى إيخيلوف في تل أبيب، ومستشفى بيلينسون في بتاح تكفا.