السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام، في منشور على موقع X: "الموقع الوحيد المتبقي، موقع فوردو تحت الأرض، يجب معالجته لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في ضمان إنهاء برنامج التخصيب النووي الإيراني. ابذلوا قصارى جهدكم. أنجزوا المهمة"

https://x.com/i/web/status/1935514064580690108