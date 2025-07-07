ما مصير سلاح حزب الله ؟ الرد اللبناني على الولايات المتحدة

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وصل المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم باراك، إلى بيروت اليوم (الاثنين) في زيارة تهدف إلى تلقّي الرد اللبناني على المقترح الأمريكي الذي يتضمن نزع سلاح حزب الله. وأفاد باروخ يديد، محلل للشؤون العربية في قناتننا العبرية أن لبنان غير ملتزم بذلك، بل لا يستطيع ذلك.

كما ذُكر، تسلّم باراك، فور وصوله إلى البلاد، وثيقةً من سبع صفحات من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس جوزيف عون، لا تتضمن أي إشارة إلى نزع سلاح حزب الله. والسبب هو أن الحزب لم يُعطِ موافقته النهائية على هذه الخطوة، ويبدو أن البلاد غير راغبة في مواجهة معه.

أشار باروخ يديد أيضًا إلى أن باراك استغل زيارته للبنان لنقل رسالة مهمة إلى اللبنانيين، مفادها أنه لا ينبغي ترك أنفسهم خلف الركب، في حين أن إسرائيل وسوريا قد بدأتا الحوار بالفعل. وأضاف المسؤول الأمريكي أنهم مستعدون للمساعدة، وعلى السكان الآن إبعاد حزب الله وتولي مصيرهم بأنفسهم.