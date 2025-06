ياسر أبو شباب يعلن "سيطرته على منطقة في غزة" ويلمح أن عمله بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

ياسر أبو شباب، الذي أفادت تقارير مؤخرًا بقيادته ميليشيا مسلحة تتحدى حماس في جنوب قطاع غزة، زعم في رسالة مسجلة باسمه اليوم (الثلاثاء) أنه يعمل "تحت غطاء الشرعية الفلسطينية". وكان يشير إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يعمل بتوجيهاتها وبالتنسيق الكامل معها. كما دعا سكان شرق رفح إلى العودة إلى منازلهم سالمين، مؤكدًا أنهم سيضمنون لهم المأوى والطعام بعد أن تم "تطهيرالمنطقة" وباتت تحت سيطرة مجموعته.

https://x.com/i/web/status/1929992861677666372