ياسر أبو شباب يعلن "سيطرته على منطقة في غزة" ويلمح أن عمله بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية

ياسر أبو شباب، الذي أفادت تقارير مؤخرًا بقيادته ميليشيا مسلحة تتحدى حماس في جنوب قطاع غزة، زعم في رسالة مسجلة باسمه اليوم (الثلاثاء) أنه يعمل "تحت غطاء الشرعية الفلسطينية". وكان يشير إلى السلطة الفلسطينية، مؤكدًا أنه يعمل بتوجيهاتها وبالتنسيق الكامل معها. كما دعا سكان شرق رفح إلى العودة إلى منازلهم سالمين، مؤكدًا أنهم سيضمنون لهم المأوى والطعام بعد أن تم "تطهيرالمنطقة" وباتت تحت سيطرة مجموعته.

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وأعلن ياسر أبو شباب أيضًا أنه أنشأ قوةً لحماية الفلسطينيين من "إرهاب حكومة الأمر الواقع (حماس) "ومن "لصوص المساعدات". ويزعم أنه يحمي ويوزع المساعدات على مئات العائلات في مناطق شرق رفح. وذكر بيان صادر عنه أنهم موجودون في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي، "ليس باختيارهم، بل بدافع الضرورة، لمنع خطة التهجير"، وأنهم يوزعون المساعدات مجانًا

في الفيديو الذي نشره، يظهر أفراد من نفس الميليشيا بقيادة أبو شباب وهم ينصبون خيامًا ويوزعون مساعدات على العائلات. كما تدعو الميليشيا نفسها "جميع وسائل الإعلام" إلى المنطقة التي تتواجد فيها.

ظهر اسم ياسر أبو شباب، وهو من سكان رفح، مؤخرًا في مصادر فلسطينية، حيث زُعم أنه قائد ميليشيا مسلحة داخل القطاع تتعاون مع إسرائيل وآلية المساعدات المدعومة أمريكيًا التابعة لصندوق الإغاثة الإنسانية (المسؤولة عن توزيع المساعدات الإنسانية). بل إن مصادر تابعة لحماس زعمت أن عناصر أبو شباب مسؤولون عن نهب شاحنات المساعدات. كما نشرت حماس مؤخرًا فيديو لعناصر الحركة وهم يطلقون النار على الأشخاص أنفسهم، خلال ما زعمت أنه "اجتماع مع مستعربين".