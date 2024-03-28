أعلن حزب الله عن نيته الرد على توسيع إسرائيل نطاق النار عقب هجمات مكثفة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في اليومين الماضيين، وفق تقارير لبنانية، علما أن الحزب أطلق الأربعاء عشرات الصواريخ على منطقة كريات شمونة شمال إسرائيل ردا على القصف في بلدة الهبارية الذي أدي إلى مقتل 9 أشخاص في صفوف حزب الله.

في الوقت نفسه، رفعت المستشارة القضائية للحكومة من مستوى التحدي لحكومة نتنياهو حيث أمرت بالاستعداد لتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددين اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل ووقف تمويل المؤسسات التي لن تسهم في إرسال طلابها للخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي أسوة بباقي الإسرائيليين أما الحكومة فطلبت تأجيل تقديم ردها المنمق لمحكمة العدل العليا حتى ظهر اليوم.