التغطية متواصلة | حزب الله يهدد بالرد على توسيع إسرائيل نطاق النار وسط تحديات داخلية يفرضها قانون "تجنيد الحريديم"
أمرت المستشارة القضائية للحكومة بالاستعداد لتجنيد طلاب المدارس الدينية اعتبارًا من 1 نيسان ووقف تمويل المؤسسات التي لن تسهم في إرسال طلابها للخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي أسوة بباقي الإسرائيليين
أعلن حزب الله عن نيته الرد على توسيع إسرائيل نطاق النار عقب هجمات مكثفة نفذها سلاح الجو الإسرائيلي في اليومين الماضيين، وفق تقارير لبنانية، علما أن الحزب أطلق الأربعاء عشرات الصواريخ على منطقة كريات شمونة شمال إسرائيل ردا على القصف في بلدة الهبارية الذي أدي إلى مقتل 9 أشخاص في صفوف حزب الله.
في الوقت نفسه، رفعت المستشارة القضائية للحكومة من مستوى التحدي لحكومة نتنياهو حيث أمرت بالاستعداد لتجنيد طلاب المدارس الدينية المتشددين اعتبارًا من 1 نيسان/أبريل ووقف تمويل المؤسسات التي لن تسهم في إرسال طلابها للخدمة الإلزامية في الجيش الإسرائيلي أسوة بباقي الإسرائيليين أما الحكومة فطلبت تأجيل تقديم ردها المنمق لمحكمة العدل العليا حتى ظهر اليوم.
أعمال البحث جارية عن منفذ إطلاق النار قرب العوجا باستخدام المروحيات
تشتبه القوات الإسرائيلية بفرار منفذ الهجوم قرب العوجا في الضفة الغربية من المكان بدون مركبة. وتشارك المروحيات في عملية المطاردة وسط تمشيط منطقة العوجا والقرى المجاورة. وقد أصيب في الهجوم رجل يبلغ من العمر 30 عاما بجروح خطيرة وأصيب اثنان آخران بجروح طفيفة، بينهما صبي يبلغ من العمر 13 عاما.
إطلاق نار في الضفة الغربية: إصابة 3 أشخاص أحدهم في حالة خطيرة
أصيب 3 أشخاص الخميس أحدهم بحالة خطيرة جراء إطلاق نار على حافلة قرب العوجا في الضفة الغربية ووصلت إلى المكان طواقم الإسعاف والشرطة.
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي الخميس أن إرهابيا أطلق النار على عدة مركبات بالقرب من العوجا في منطقة الأغوار في الضفة الغربية، وقد هرعت قوات الجيش الإسرائيلي إلى مكان الحادث، وأغلقت الطرق في المنطقة وبدأت في ملاحقة الضالعين.
صفارت الإنذارات تدوي في البلدات الشمالية المحاذية للحدود مع لبنان على دفعات متتالية