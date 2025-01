ترامب يهدد مجددا: "يجب على حماس أن تطلق سراح الرهائن قريبا".

أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أقام الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) حفل رأس السنة في قصره، إلى المفاوضات حول صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس، وقال إن الرهائن يجب أن "يطلق سراحهم قريبا".

وأشار ترامب إلى تصريحاته الأخيرة بأن "سيكون هناك جحيم" إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين قبل توليه منصبه، حيث أضاف: "سنرى ما سيحدث. يجب عليهم إطلاق سراح المختطفين قريبا".

