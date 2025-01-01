ترامب يهدد مجددا: "يجب على حماس أن تطلق سراح الرهائن قريبا".

أشار الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي أقام الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) حفل رأس السنة في قصره، إلى المفاوضات حول صفقة الرهائن بين إسرائيل وحماس، وقال إن الرهائن يجب أن "يطلق سراحهم قريبا".

وأشار ترامب إلى تصريحاته الأخيرة بأن "سيكون هناك جحيم" إذا لم تطلق حماس سراح المختطفين قبل توليه منصبه، حيث أضاف: "سنرى ما سيحدث. يجب عليهم إطلاق سراح المختطفين قريبا".

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كما قال ترامب إنه سيأتي الأسبوع المقبل لحضور جنازة الرئيس الأسبق جيمي كارتر الذي وافته المنية أمس عن عمر يناهز 100 عام.وقال ترامب خارج منزله في مارالاجو بولاية فلوريدا: "لقد دعيت إلى الجنازة وسأحضرها".

في الوقت نفسه، رفض الرئيس المنتخب الإجابة على سؤال حول ما إذا كان قد تحدث مع أي من أفراد عائلة كارتر منذ وفاته. تجدر الإشارة إلى أن الجنازة ستقام يوم 9 يناير/كانون ثاني الجاري في العاصمة واشنطن.