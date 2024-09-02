بايدن: "قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكن لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي"

أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (الاثنين)، إلى المفاوضات بشأن صفقة المختطفين، وانتقد رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. وقال بايدن: "نحن قريبون جدًا من التوصل إلى اتفاق، لكنني لا أعتقد أن نتنياهو يفعل ما يكفي".

هذا وعلق مقر أهالي المختطفين على تصريحات الرئيس الأمريكي وقالوا: “إذا كنا بحاجة إلى دليل إضافي على أن نتنياهو يحبط عودة المختطفين – فقد حصلنا عليه من بايدن. إن تصريح رئيس الوزراء بأننا لن نغادر فيلادلفيا، لا خلال 42 يومًا ولا خلال 42 عامًا، هو تصريح خطير يعني أنه لن تكون هناك صفقة ولن تتمكن العائلات من رؤية أحبائهم يعودون إلى ديارهم، الأحياء والأموات".

وأضافوا أن "شعب إسرائيل لن يسمح للكابينيت بمواصلة تخريب الاتفاق الذي كان من الممكن أن ينقذ حياة ثلاثة على الأقل من المختطفين الستة الذين دفنوا في اليومين الماضيين".

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وكما أفيد، في جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، قال نتنياهو عن محور فيلادلفيا: "هذه ليست مسألة تكتيكية، إنها مسألة سياسية استراتيجية. إنها تسمح بالمرونة في المفاوضات، ولكن هنا يجب أن نكون صارمين لأنها أنبوب الأوكسجين لحماس. شاهدتم رد فعل حزب الله، أين وزير الأمن القومي المسؤول عن هذه الكلمة؟".