فتح وحماس تقرران تشكيل لجنة اجتماعية لإدارة القطاع

اليوم التالي في غزة: قال مصدر مصري لصحيفة الأخبار اللبنانية اليوم (الأحد)، إن الاجتماعات في القاهرة بين وفدي حماس وفتح تركزت على تشكيل لجنة مساعدة اجتماعية، اللجنة ستكون مسؤولة عن إدارة قطاع غزة خلال الفترة المقبلة - شرط أن يتم اختيار أعضائها من قبل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن.

كما ذكر المصدر أن اللجنة، التي ستكون تابعة للسلطة الفلسطينية، ستضم أفرادا مستقلين، وستكون مسؤولة عن إدارة كافة شؤون القطاع، وبعد وقف إطلاق النار ستتولى توزيع المساعدات الإنسانية، أولا وقبل كل شيء. وسيتم الاتفاق على أسماء أعضائها. إلى ذلك، أكد المصدر أن مصر تعمل على أن يكون أعضاء اللجنة من الأفراد الذين سيحصلون على موافقة الولايات المتحدة وإسرائيل، في محاولة لإعادة الفصائل الفلسطينية في القطاع وإعادة تموضعها مجددا في القطاع.

في الوقت نفسه، قالت مصادر مصرية رسمية لقناة "الشرق" السعودية اليوم، إن وفدي حماس وفتح يبحثان في القاهرة مقترحاً مصرياً لتشكيل "لجنة مدنية لإدارة القطاع، سيتم الاتفاق عليها وستكون تابعة للسلطة الفلسطينية". كما أوضحت المصادر أن هذا اللقاء في القاهرة بين حركة حماس وفتح يأتي في إطار الجهود التي تستثمرها مصر مع الفلسطينيين ومع إسرائيل للتوصل إلى التهدئة في قطاع غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع. . كما زعمت المصادر أن المقترح المصري، والذي سيطلق عليه اسم "اللجنة الاجتماعية لمساعدة سكان قطاع غزة"، سيتولى مسؤولية إدارة الشؤون المدنية في القطاع، وإعادة تفعيل معبر رفح وإغلاقه. سيبدأ إعادة تأهيل القطاع.

كما يزعم هذا التقرير أن حماس طلبت في اللقاء السابق مع فتح حول الموضوع أن يكون مصدر صلاحيات هذه اللجنة من مختلف الفصائل الفلسطينية، إلا أن حركة فتح أصرت على أن تكون هذه اللجنة جزءا من حكومة السلطة الفلسطينية، وتتكون من وبأمر يصدر من أبو مازن ورئاسة السلطة الفلسطينية وحكومة السلطة الفلسطينية – سيكون مصدر صلاحيات هذه اللجنة.

صرح عضو رفيع جداً في حركة فتح لموقع "عين الإخبارية" العربي الإخباري أمس أن لجنة إدارة قطاع غزة - التي تناقشها حماس وفتح في القاهرة - ستكون مسؤولة عن إدارة الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وإعادة تأهيل قطاع غزة وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع. وأكد المسؤول أيضاً أن الاقتراح المصري يتحدث عن كل ما ستشكله اللجنة بموجب المرسوم الذي أصدره أبو مازن ومصدر صلاحياتها منظمة التحرير الفلسطينية.

وبحسب المسؤول الكبير فإن حماس تعارض فكرة هذه اللجنة، إلا أنه سيتم تشكيل حكومة وفاق وطني تكون مسؤولة عن المجالات التي ستتولى اللجنة في الاقتراح المصري مسؤوليتها. بالإضافة إلى ذلك، ذكر هذا المسؤول الكبير أن اللجنة المقترحة لن تتكون من الفصائل الفلسطينية، بل من مهنيين مستقلين من قطاع غزة وتحت مسؤولية السلطة الفلسطينية.

كما ادعى المصدر أن سبب وصول وفد فتح برئاسة قياديي الحركة: محمود العالول وعزام الأحمد، إلى القاهرة لبحث الاقتراح مع وفد حماس وبوساطة مصرية، هو أن مصر تمكنت من إحداث تحول في موقف حماس تجاه الاقتراح المصري. وزعم مسؤول فتح أن وفد فتح سيطلع قيادة الحركة على نتائج المناقشات. كما أكد المسؤول أنه سيتم مناقشة الاقتراح المصري لإدارة القطاع خلال لقاء بين رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال اليومين المقبلين، كما سيتم بحثه خلال انعقاد القمة العربية الإسلامية في السعودية .

نقلت وكالة أنباء السلطة الفلسطينية، أمس، إعلان سفير السلطة الفلسطينية لدى مصر دياب اللوح، أن رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن سيصل إلى مصر اليوم (الأحد) في زيارة تستغرق يومين. - وذلك تنفيذاً للدعوة التي تلقاها من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في المؤتمر الافتتاحي للمنتدى الحضري العالمي الذي سيعقد في القاهرة ويلتقي أبو مازن خلال هذه الزيارة بالسيسي ويبحثان "سبل إنجاح جهود مصر والشركاء الآخرين لإنهاء الحرب، في سبل منح المساعدات الإنسانية، في سبل إعادة إعمار قطاع غزة وسبل حشد كافة الجهود لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".