نشر أول: رسالة ترامب لنتناهو-"سأهتم بالنووي الايراني، ضم أراضي الضفة ليس على جدول الأعمال"

نشر أول: أفاد مراسل الشؤون الدبلوماسية في i24NEWS، عميحاي شتاين بالقناة العبرية، مساء اليوم (الأحد) أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب نقل رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بحسب مفادها أنه "سيتعامل مع الملف النووي الإيراني، لكنه ليس مهتما بضم الأراضي "في الضفة الغربية.

وتأتي هذه الأمور في ظل كلام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش الذي قال فيه إن "2025 سيكون عام الضم". وقالت مصادر من الحزب الجمهوري لـi24NEWS ما يلي: "وضعكم الدولي (الإسرائيلي) صعب، والضم سيضركم فقط".