المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "الهدف بعد انتهاء الحرب أن تحل في غزة حكومة محلية محل حماس"

صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر الإثنين بجملة من التصريحات المتعلقة بما يحدث في غزة مرورا في تعقيب على تصريحات نتنياهو المتذبذبة بخصوص الاتفاق وحادثة التنكيل بشاب فلسطيني تم ربطه على ظهر مقدمة آلية عسكرية وانتهاء بأوكرانيا.

وقال ميلر إنه فيما يتعلق بتصريح نتنياهو بأن النشاط (العسكري) الرئيسي في غزة يقترب من الانتهاء، فإننا نواصل الترويج لهدف اليوم التالي في غزة، والهدف هو أن تحل محل حماس حكومة محلية.

وواصل كلامه: "أما بالنسبة لتصريحات نتنياهو بأن هناك «تخفيضاً» في شحنات الأسلحة، مثل الأسبوع الماضي، فلا ندري ما الذي يتحدث عنه أو عن ماذا كانت تصريحاته. باستثناء شحنة واحدة، لا شيء يتأخر" ولفت ميلر إلى أن الخطط لم تتغير. نحن نحقق الأهداف التي وضعها الإسرائيليون فيما يتعلق بسلامتهم وما هو مطلوب لذلك.

وتوقف المتحدث باسم الخارجية الأميركية أيضا عند خبر تعرض مركز طبي في غزة لغارة ومقتل الطواقم الطبية: "ليس لدي تقييم لما حدث، فهذه حالة أخرى يصعب الوصول إلى الحقيقة فيها وهي جزء من واقع الصراع. الحكومة الإسرائيلية تدعي أنها استهدفت حماس. ولا ينبغي لحماس أن تختبئ وراء المدنيين، ويجب على إسرائيل أن تستخدم كل الوسائل الممكنة لتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وهذا جزء من الصعوبة التي تواجهها إسرائيل، فهي تستهدف أهدافا عسكرية، لكن هذه الأهداف قريبة من المدنيين".

ميلر تحدث حول اليوم التالي فقال: "بالنسبة لليوم التالي، فلا يوجد اتفاق حالياً (مع الإسرائيليين). لا نريد أن نرى عودة الاستيطان، وفي غياب الخطة، فإما أن يكون هناك احتلال إسرائيلي أو ستتولى حماس السيطرة. وهذا ليس في مصلحة إسرائيل، ولذلك فإننا نواصل العمل على إيجاد البدائل.

كما عقب ميلر على تصريح نتنياهو اليوم بأنه يقبل الاقتراح الذي يقف وراءه الرئيس بايدن (على عكس ما صرح به أمس)، وقال:"إننا أحيانا نخطئ في العلن، وعندما نفعل ذلك علينا القيام بالتصحيح وأنا سعيد لأنه (نتنياهو) صحح كلامه".

وأشار ميلر إلى أن إسرائيل ستفقد في نهاية الأمر، وبدون الدعم الأميركي تفوقها الدفاعي النوعي الذي تتمتع به في المنطقة.

وأوضح ماثيو ميلر أن الإدارة الأميركية برئاسة جو بايدن ترغب في أن ترى "غزة والضفة الغربية موحدتين" (تحت حكم واحد، على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية).

IDF Spokesperson

وربط المتحدث أعمال نهب المساعدات الإنسانية الجارية في بعض المناطق في غزة بموضوع اليوم التالي وبالجهة التي ستكون من ضمن مهامها توفير الأمن لسكان غزة. وأشار إلى أنه "في الوقت الحالي، في الأماكن التي انتهت فيها إسرائيل من عملياتها العسكرية وغادرتها، تعود حماس أحياناً إلى السيطرة وسط الفوضى الناجمة عن ذلك".

وفيما يتعلق بالفيديو الذي يظهر شابا فلسطينيا في جنين بالضفة الغربية وقد تم ربطه بغطاء مقدمة الجيب العسكري قال ميلر: "رأينا الفيديو صادمًا، وقد قال الجيش الإسرائيلي بالفعل إن ذلك لا يتوافق مع قيمه وسيقوم بالتحقيق في القضية".

كما لفت المتحدث إلى أن السفارة الأميركية أبلغت روسيا أن الولايات المتحدة تأسف لأي خسارة في أرواح المدنيين بعد الهجمات. "نحن نزود أوكرانيا بالأسلحة حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها، وهذا يشمل شبه جزيرة القرم".