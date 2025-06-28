هل نقترب من وقف إطلاق نار في غزة ؟|| تقرير : زيارة مرتقبة و"حاسمة" لويتكوف الى مصر

قد يعجبك أيضًا -

ذكرت صحيفة الأخبار اللبنانية صباح اليوم (السبت)، نقلاً عن مصادر دبلوماسية مصرية، أن القاهرة تستعد لاستضافة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، خلال الأيام المقبلة. وبحسب هذه المصادر، قد تكون الزيارة "حاسمة" في جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.

في الوقت نفسه، صرحت مصادر مصرية لقناة العربية السعودية أن "المفاوضات في غزة ستستأنف، ومن المتوقع صدور قرار في الأسبوع الثاني من يوليو/تموز". وأضافت المصادر أن "الولايات المتحدة أبلغت الوسطاء بأنها تمارس ضغوطاً على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة".

وأضافت المصادر أن الوسطاء طالبوا بتحديد إطار زمني واضح لوقف إطلاق النار، كما طالبوا الولايات المتحدة بتقديم خطة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة في شهر تموز/يوليو، وفرض وقف إطلاق نار إسرائيلي في غزة لمدة أسبوعين تقريباً. ووفقاً للتقرير، أبلغت الولايات المتحدة الوسطاء بأنها ستقدم خطتها لإنهاء الحرب في غزة خلال أيام. وتستعد الولايات المتحدة لعقد اجتماع في الدوحة بشأن المفاوضات.

وبحسب المصادر التي تحدثت لـصحيفة "الأخبار"، تأتي الزيارة في ظل مؤشرات إيجابية تشير إلى "تقدم ملحوظ في المفاوضات، إلى جانب تغيير ملموس في لهجة التصريحات الصادرة عن الجانب الإسرائيلي، مما يعزز فرص التوصل إلى وقف إطلاق نار قريبًا". كما أعرب الرئيس ترامب عن تفاؤله بهذا الشأن، مقدرًا الليلة "إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق نار خلال الأسبوع المقبل".

وأشار التقرير إلى أن "إسرائيل لم ترسل وفدًا رسميًا إلى القاهرة بعد"، في "محاولة لكسب الوقت أو الإيحاء بعدم وجود إلحاح". ووفقًا للمصادر المصرية، فإن وصول ويتكوف إلى المنطقة سيكون "عاملًا حاسمًا في دفع إسرائيل للمشاركة بفعالية في المفاوضات، لا سيما أن بعض كبار مسؤوليها بدأوا بالفعل بالتواصل مع الوسطاء لإبداء مرونة في عدة نقاط خلافية".

أفادت التقارير أن القاهرة، في المحادثات التي جرت على أعلى المستويات في الأيام الأخيرة، أكدت أنها "لا ترى جدوى من مزيد من الانتظار أو المناورة السياسية. استمرار الحرب لن يغير قواعد المعادلة الحالية، خاصة الآن، حيث يصعب، إن لم يكن من المستحيل، هزيمة حماس عسكريًا أو فرض تسوية أحادية الجانب".

وبحسب المصادر، فإن الموقف المصري، المدعوم من قطر، "ينبع من تقييم واضح بأن إنجازات حماس على الأرض تفرض واقعًا جديدًا على إسرائيل. وبحسب هذه المصادر، فإن هذه الإنجازات تدفع إسرائيل نحو خيار التهدئة، بل نحو اتفاق ينقذها من إرهاق طويل الأمد دون إنجازات حقيقية".

في الوقت نفسه، ترى مصر أن "الجهود الأمريكية الأخيرة، والتي تُوجت بنجاح واشنطن في كبح التصعيد بين إيران وإسرائيل، قد وضعت غزة مجددًا على رأس أولويات الإدارة الأمريكية". وذكرت المصادر أن القاهرة ترى أن "التوقيت الحالي قد يكون الأنسب لإبرام اتفاق، لا سيما في ظل تزايد الضغوط الدولية والأمريكية على الحكومة الإسرائيلية التي تواجه تحديات داخلية متفاقمة، على خلفية الحديث عن إمكانية إجراء انتخابات تمهيدية".

وأفادت التقارير أيضًا أن مصر تعتقد أن "حماس تدرك أن استمرار الحرب ليس في مصلحتها على المدى الطويل، ولذلك فهي مستعدة للمضي قدمًا". وأشارت المصادر إلى أن حماس وافقت مبدئيًا على خطة هدنة لمدة 60 يومًا، تتضمن إطلاق سراح بعض الرهائن مقابل الدخول في مفاوضات مكثفة بضمانات أمريكية، للتوصل إلى اتفاق شامل ينتهي بانسحاب إسرائيلي كامل من قطاع غزة، وفق جدول زمني واضح.

ورغم تفاؤل مصر الحذر، لا يزال هناك خلاف جوهري حول "اليوم التالي". ووفقًا للمصادر، "لا تزال إسرائيل تصر على نزع سلاح حماس ورحيل قادتها من القطاع، وهو مطلب ترفضه الحركة وتعتبره تجاوزًا للخطوط الحمراء".

ووفقًا للتقرير، تقترح مصر "صيغة مؤقتة" تقوم على "إنشاء حكومة انتقالية في غزة". وورد أن هذه الحكومة ستعمل "تحت إشراف دولي وعربي، مما يمهد الطريق لاستعادة مؤسسات السلطة الفلسطينية، دون تفكيك المنظمات المسلحة ونزع سلاحها فورًا، بل كجزء من خطة طويلة الأمد مرتبطة بتقدم العملية السياسية".