مصدر عربي لـi24NEWS:حماس ناقشت مع خامنئي منحها اللجوء السياسي في ايران

أفاد مصدر عربي للمختص بالشؤون العربية في قناة i24NEWSالعبرية باروخ ياديد أن أحد المواضيع التي نوقشت السبت بين وفد حماس والمرشد الأعلى الإيراني خامنئي منح "لجوء سياسي لحماس إن اضطرت الى ترك قطر"

وقال المصدر ان "أحد المواضيع التي ناقش وفد قادة حماس مع خامنئي كانت إعطاء لجوء سياسي لحماس إن اضطرت الى ترك قطر جراء ضغوطات من قبل إدارة ترامب".

وأضاف المصدر أن "حماس تستعد إلى الانتقال إلى ايران بعد التقييمات بأن تركيا أيضا ستجد صعوبة بإعطاء حماس الموافقة فتح مكاتبها المختلفة".