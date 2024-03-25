تقرير: الأوضاع الإنسانية في غزة من سيء إلى أسوأ مع اقتراب شبح الهجوم على رفح

سلط تقرير نشره موقع N12 الإسرائيلي الإثنين بعض الضوء على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة عموما ورفح بشكل خاص حيث قال ناشط اجتماعي من غزة "إن الوضع في رفح يزداد خطورة كل يوم. وأضاف: "نحن معرضون لخطر الموت في أي لحظة..نعيش كل يوم في خوف من الموت جراء الإهمال والبقاء أحياء تحت الأنقاض، دون أن يأتي أحد لانتشالنا".

كما يشير التقرير إلى تزايد ارتفاع الأصوات المناهضة لحماس وسط سكان قطاع غزة على ضوء ما ترتب على هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر. وقال الناشط الغزي: "آلاف الجثث تحت الأنقاض ولا قدرة للجهات المختصة على إنقاذها، وتراكم أكثر من 70 ألف طن من النفايات في مدينة غزة وحدها، وهناك كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي التي تسربت إلى الشوارع والأحياء ما تسبب بانتشار القوارض والحشرات وما ينجم عنها من انتشار للأوبئة والأمراض، وخاصة بين الأطفال".

وقال لاجئ آخر: "هكذا هي الحياة في الحرب في غزة: جوع وبحث عن طعام وموت ودمار وخراب. يتحدثون عن عملية في رفح وفي نفس الوقت يعودون ويغزون مدينة غزة وشمال القطاع". يتحدثون عن عودة النازحين، وفي نفس الوقت يقومون بترحيل الناس من غزة إلى الجنوب». وأضاف أن "الحياة هكذا خلال الحرب في غزة: جوع وغلاء وانتظار الأمل بعد أن أنهكتنا فلول إدارة حماس وما بقي منها في رفح".

AP Photo/Amr Nabil

أشعل إصرار بنيامين نتنياهو على دخول رفح للقضاء على آخر معقل لكتائب حماس استياء جهات دولية أبرزها الولايات المتحدة التي طالبت نتنياهو بوضع خطة عملية لحماية المدنيين. كما تجدر الإشارة إلى أن يوآف غالانت وزير الأمن الإسرائيلي توجه مساء أمس الأحد إلى واشنطن لشرح أهمية المضي في الحرب حتى إنجاز حسم واضح في المعركة ضد حماس واستعادة كل المخطوفين.