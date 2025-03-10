"حتى تتذكر ما يأكله أخي في الأسر بغزة ": "طرد الطعام" الذي تلقاه وزير إسرائيلي

قدم يوتام كوهين، شقيق الجندي نمرود كوهين الذي تم اختطافه في غزة، صباح اليوم (الإثنين)، لوزير الشتات عميحاي شيكلي "طردًا من الطعام" – رغيف خبز ملفوفً بشريط أصفر. قال:"حتى تتذكر دائمًا ما يأكله أخي نيمرود لمدة أسبوع". وعلى رغيف الخبز صورة للعائد من الأسر إيلي شرعابي الذي قال بعد إطلاق سراحه إن "فتح الثلاجة هو عالم بحد ذاته". جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الخاصة لتعزيز وتطوير النقب والجليل برئاسة عضو الكنيست عوديد فورير.

Yonatan Sindel/Flash90

كما قال للوزير: "سوف نتذكرك يا عميحاي شيكلي، أنت الذي صوتت ضد إطلاق سراح أخي". كما هاجم كوهين الحكومة عندما أشار إلى المفاوضات المباشرة التي تجريها الولايات المتحدة مع حماس لإطلاق سراح الرهائن: "من المهم أن نفهم أن الولايات المتحدة تجري مفاوضات بشأن المدنيين والجنود بشكل منتظم لأن الحكومة الإسرائيلية لا تريد إعادتهم. وأقترح على كل أم التأكد قبل تجنيد ابنها من أنه مواطن أمريكي وإلا فلن يعود".

Hostages and Missing Families Forum

وقال يهودا كوهين، والد نمرود، لشكلي: "يمكنك أن تنظر إلينا، نحن والد وشقيق الجندي المختطف، وليس إلى هاتفك عندما نتحدث". ورد الوزير على الاثنين قائلا: "لقد صوتت لعدم إطلاق سراح آلاف القتلة والإرهابيين".