التغطية متواصلة| اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، و107 شاحنة من المساعدات الإنسانية دخلت غزة
شدد المصدر للعربية/الحدث على أن "إسرائيل مستمرة في استهداف حزب الله في كافة أنحاء لبنان بغطاء أميركي"، واضاف"إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها".
ذكر مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "حزب الله يحاول تهريب السلاح عبر المطار والميناء والحدود" وتابع "الحزب يهرب معدات تستخدم في المسيرات والصواريخ الدقيقة"، مشيرا إلى أنه "ضعيف جداً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة"، في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت بين الجانبين منذ سبتمب/ايلول المنصرم
وشدد المصدر للعربية/الحدث على أن "إسرائيل مستمرة في استهداف حزب الله في كافة أنحاء لبنان بغطاء أميركي"، واضاف"إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها".
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الجيش الإسرائيلي: صافرات الإنذارات التي تم تفعيلها في نير عام ، كاذبة
تقرير:مقتل خمسة من تجار المخدرات باشتباكات مع الأمن السوري في جرمانا قرب دمشق
صفارات الإنذار تدوي في غلاف غزة للتحذير من سقوط صواريخ
الخارجية الإيرانية: المحادثات النووية مع الولايات المتحدة معقدة وهناك حاجة للمزيد منها
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء اليوم الجمعة، إن"هناك إمكانية للتقدم في المحادثات النووية مع المقترحات التي تقدمها سلطنة عُمان"، مشيرا غلى أن"المحادثات النووية مع الولايات المتحدة معقدة وهناك حاجة للمزيد منها"وتابع "الطرف الأميركي يفهم مطالبنا الآن بشكل أوضح وأعمق من قبل"
رويترز: السفير الأميركي لدى تركيا توم باراك يتولى دور المبعوث الخاص إلى سوريا
الخارجية العمانية: نأمل في توضيح القضايا المتبقية حول المفاوضات الإيرانية الأميركية في الأيام المقبلة
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: ويتكوف غادر المحادثات لكن الجولة الخامسة مستمرة بين الوفدين الأميركي والإيراني بشكل غير مباشر
رئيسة الوفد السعودي: سعي قيادة المملكة العربية السعودية لتعزيز السلام أمر ثابت ومستقر
الجيش الإسرائيلي: اعتراض صاروخ أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته اعترضت صاروخا أطلق من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية، بعد إطلاق إنذارات في الساعة 5:20 مساء بالتوقيت المحلي. في المجتمعات الحدودية. ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.
غوتيريس: الأمم المتحدة لن تشارك في أي خطة لا تحترم القانون الدولي والمبادئ الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد
مندوبة فرنسا: عازمون على بناء شرق أوسط ينعم بالأمن والاستقرار لصالح الفلسطينيين والإسرائيليين
غوتيريس: كل المساعدات المُصرَّح بها لغزة حتى الآن ضئيلة للغاية بينما هناك حاجة إلى تدفق كبير للإمدادات
غوتيريش: المساعدات التي قُدمت إلى غزة قليلة جدا
صافرات الإنذار تدوي في البلدات المتاخمة لغلاف غزة
مندوب الكاميرون: علينا ترجمة التزامنا بحل الدولتين إلى عمل على أرض الواقع
الخارجية الإيرانية: جولة المفاوضات الجارية الآن في روما غير مباشرة
ألمانيا تنشر قوات في الخارج لأول مرة منذ عام 1945
أقر المستشار الألماني فريدريش ميرز، نشر لواء ألماني في ليتوانيا، وهو ما يمثل أول تمركز دائم للقوات الألمانية خارج حدودها منذ الحرب العالمية الثانية. تهدف هذه الوحدة إلى تعزيز دفاعات الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في مواجهة المخاوف المستمرة بشأن العدوان الروسي. وقال ميرز "إن أمن حلفائنا في البلطيق هو أمننا أيضا"، مؤكدا أن هذا الحشد العسكري يرسل إشارة قوية إلى حلفاء برلين للاستثمار في الدفاع. ووصف الرئيس الليتواني جيتاناس نوسيدا هذا اليوم بأنه "تاريخي"، واصفا إياه بأنه "يوم الثقة والمسؤولية والعمل" بعد اجتماعه مع المستشارة الألمانية.
رئيس المجلس الأوروبي: أجريت مكالمة صريحة مع الرئيس الإسرائيلي حول الوضع الكارثي في غزة
منسق الشاباك السابق يتحدث عن التغييرات في الجهاز واختيار ديفيد زيني: "سحب القطار إلى الهاوية"
مصادر دبلوماسية أوروبية : أوروبا تبحث استحداث آلية عقوبات تتصل بـ "انتهاكات حقوق الإنسان" بسوريا