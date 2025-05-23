ذكر مصدر أمني إسرائيلي، اليوم الجمعة، أن "حزب الله يحاول تهريب السلاح عبر المطار والميناء والحدود" وتابع "الحزب يهرب معدات تستخدم في المسيرات والصواريخ الدقيقة"، مشيرا إلى أنه "ضعيف جداً مقارنة بما كان عليه قبل الحرب الأخيرة"، في إشارة إلى المواجهات التي اندلعت بين الجانبين منذ سبتمب/ايلول المنصرم

وشدد المصدر للعربية/الحدث على أن "إسرائيل مستمرة في استهداف حزب الله في كافة أنحاء لبنان بغطاء أميركي"، واضاف"إسرائيل تزود لبنان بمعلومات وإحداثيات المواقع التي تستهدفها".

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