"اسمي يائير نتنياهو وأنا في أسر حماس": الأداة الجديدة في النضال من أجل المختطفين

أهالي المختطفين الإسرائيليين من "منتدى حاييم" سخروا تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في معركتهم لإعادة 101 رهينة لدى حماس: في فيديو استثنائي نشروه الأربعاء، والذي اجتاح شبكات التواصل الاجتماعي، يائير، نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو يظهر كشخص مختطف في أنفاق حماس في غزة: "أبي، أمي، حرروني، أنتم وحدكم من يستطيع ذلك".

Haim forum

وتقول الشخصية"اسمي يائير نتنياهو، 33 عامًا، من القدس، أه ميامي، قيساريا..."، وتضيف أيضًا، "أنا هنا في أسر حماس بلا طعام تقريبًا ولا ماء، دون رؤية الشمس أو أستنشق الهواء، حياتي في خطر بسبب قنابل إسرائيل. حماس تحرسني وتحميني من هجمات الإسرائيليين. والآن بعد أن تم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في الشمال، فقد حان الوقت لتحريرنا".

وبذلك جند المنتدى بطريقته هذه نجل رئيس الحكومة الإسرائيلية يائير حتى يطالب بإبرام الصفقة الذي قال في الفيديو:"أرى استطلاعات الرأي هنا على جميع القنوات، غالبية الناس يريدون صفقة. من فضلكم تذكروني، من فضلكم افعلوا كل شيء. أفتقد حريتي، اليكم وإلى أفنير. أريد العودة إلى المنزل، قوموا بعقد صفقة من فضلكم" وفي نهاية الفيديو، ألمحوا إلى تخلي نتنياهو عن المختطفين، مع تعليق يقول: "لو كان ابنهم قد اختطف، لكان أبنائنا بالفعل في المنزل"