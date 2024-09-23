هغاري: هاجمنا منزلاً حاول حزب الله إطلاق صاروخ كروز منه تجاه إسرائيل، "ابتعدنا عن مناطق الأسلحة"

على خلفية الضربات الجوية التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي على لبنان صباح اليوم (الاثنين)، أدلى المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري، بتصريح: "إذا لزم الأمر، سنبلغكم بأي تغييرات في جميع الخطوات، لقد اكتشفنا استعدادات لدى حزب الله لإطلاق النار على إسرائيل،الهجمات ستستمر".

"في الساعات القليلة الماضية، اكتشفنا خطط حزب الله لمهاجمة مواطني دولة إسرائيل. بدأ الجيش الإسرائيلي هجماته قبل حوالي ساعة. في المستقبل القريب، سيهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا إرهابية في لبنان لإزالة التهديدات. هاجم الجيش الإسرائيلي منزلًا حاول حزب الله إطلاق صاروخ كروز منه على إسرائيل".

إلى جميع سكان القرى في لبنان، في المستقبل القريب، سيهاجم الجيش الإسرائيلي أهدافًا عدائية في لبنان، وندعو أي شخص بالقرب من الممتلكات أو داخل المنازل، حيث يخفي حزب الله الأسلحة، إلى الابتعاد عنها فورًا من أجل سلامتكم وحمايتكم، حزب الله يعرضكم وعائلاتكم للخطر. حزب الله يخطط لإطلاق هذه الوسائل الحربية تجاه أراضي دولة إسرائيل، ابتعدوا عنها فوراً لحمايتكم! إن الجيش الإسرائيلي يعمل وسيواصل العمل من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل أينما كان ذلك مطلوبا".

وأضاف: "في 8 تشرين الأول/أكتوبر 2023، قرر حزب الله الانضمام إلى حماس وتنظيم داعش، وحسن نصر الله هو المسؤول عن ذلك. نحن نهاجم حزب الله منذ 11 شهرا. ونقاتل بإصرار لتحقيق جميع أهدافنا".