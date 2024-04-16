إسرائيل تطمئن الدول العربية: ردنا على إيران لن يعرضكم للخطر

في الوقت الذي أعربت فيه دول عربية عديدة عن خشيتها من رد إسرائيلي على إيران عقب هجومها الصاروخي غير المسبوق والمباشر على إسرائيل مرر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة لطمأنة حكام هذه الدول بأن إسرائيل سترد على نحو لن يعرضهم للخطر.

ووفقا لتقرير نشرته هيئة البث الرسمية، الثلاثاء، فقد جاء أن عملية الرد الإسرائيلية بحال اخترقت المجال الجوي العراقي فإنها ستؤثر بشكل مباشر على الاستقرار في الأردن الذي شارك في عملية اعتراض الصواريخ الإيرانية بالرغم من التنبيهات الإيرانية بأن كل من يفعل ذلك سيصبح الهدف التالي للصواريخ الإيرانية.

وبلا شك ستسهم عملية الرد الإسرائيلية من تصعيد المشهد في الدول التي ستفتح أجواءها أمام الطيران الإسرائيلي ليوجه ضربته الارتدادية لإيران. جاء أيضا أنه يخشى على مستوى الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أن يتم الزج بهما في دائرة النار في حال حدوث مواجهة مباشرة بين إسرائيل وإيران في إشارة إلى غضب الحوثيين من الجنوب.

تقف إسرائيل أمام معضلة فيما يتعلق بردها على الهجوم الإيراني، على ضوء الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية عليها للتغاضي عن الرد لتجنيب المنطقة خطر التصعيد وسط حرب في غزة تهدد بالانفجار مع دخولها اليوم الثالث والتسعين بعد المائة ووسط تعثر متواصل في التوصل إلى تهدئة. لكن التقديرات في إسرائيل هي أن الرد قادم لا محالة ويبقى السؤال فقط متى وأين.