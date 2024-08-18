السلطة الفلسطينية تعلن عن بدء التجهيز لزيارة أبو مازن الى قطاع غزة

أعلن مكتب الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن عن بدء "القيادة الفلسطينية بالترتيبات والاتصالات على المستوى الدولي للتجهيز لزيارة أبو مازن والقيادة الفلسطينية الى قطاع غزة".

ووفقا للبيان هدف الزيارة هو "بأن الرئيس والقيادة يكونوا مع الشعب، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية، وللتأكيد على أن دولة فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية لهما السلطة والمسؤولية عن دولة فلسطين بأكملها، وأنهما يعملون على استعادة الوحدة الوطنية".

في حين قدر مسؤولون بالسلطة الفلسطينية أن زيارة أبو مازن إلى قطاع غزة ليس من المتوقع أن تجري خلال الفترة القريبة.