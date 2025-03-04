التحذير الهام الذي تم تفويته، وتجاهل "سور أريحا"|| تحقيق الشاباك عن إخفاق 7 أكتوبر

بعد مرور 16 شهراً على اندلاع الحرب في غزة، نشر جهاز الأمن العام- الشاباك، مساء اليوم (الثلاثاء)، أبرز نقاط التحقيق الذي أجراه التنظيم في قضية إخفاق السابع في تشرين الأول (أكتوبر). في الأساس، نشر الشاباك أن خطة حماس "جدار أريحا"، لغزو واسع النطاق لإسرائيل، وصلت إلى أيديها بالفعل في عام 2018، وأشار إلى أن من بين الأسباب الرئيسية لبناء قوة حماس هو تدفق الأموال القطرية إلى قطاع غزة وتجنب الخطط الهجومية.

توصل تحقيق الشاباك إلى أن الأسباب الرئيسية لعدم إعطاء تحذير من هجوم محتمل لحماس هي سوء التعامل مع المعلومات الاستخبارية حول خطة "جدار أريحا"، وأن تقدير المنظمة هو أن حماس تعمل على تأجيج الضفة الغربية ولم تصل إلى المرحلة التي يمكنها فيها اجتياح إسرائيل من قطاع غزة.

ولجأت المنظمة إلى عدد من البنود التي كانت السبب الرئيسي في بناء قوة حماس، بحيث أتاحت لها شن هجوم واسع النطاق. ومن بين أمور أخرى، يتم التركيز على الخطوات التي اتخذها المستوى السياسي، مثل سياسة "الهدوء سيستجاب بالهدوء" التي تم تطبيقها وتحويل الأموال القطرية ابتداء من عام 2018. وقال الشاباك إن هذه الأموال تم تحويلها إلى الجناح العسكري لحركة حماس وأدت إلى تعزيزه.

الأسباب الرئيسية لبناء قوة حماس:

• سياسة الصمت التي سمحت لحماس بتعزيز قوته

• تدفق الأموال القطرية التي انتقلت إلى الذراع العسكري وأدت إلى تعزيزه

• التآكل المستمر للردع الإسرائيلي

• الفشل في انتهاج سياسة هجومية ومحاولة التعامل مع التهديد على شاشة الاستخبارات والدفاع

• الإسناد الفلسطيني إلى الحرم القدسي والأسرى الفلسطينيين

• تصور حماس بأن المجتمع الإسرائيلي قد ضعف بسبب الاحتجاج على الإصلاح القانوني

Haim Goldberg/FLASH90

وجاء في التحقيق أن مخطط "وعد الآخرة " المعروف بـ"جدار أريحا"، وقع في أيدي الشاباك مرتين، في عامي 2018 و2022. ولم يتم نسب هذه المخططات التي وقعت في أيدي التنظيم على أنها تهديد محتمل ولا تم تقديمها كسيناريو قد يحدث كجزء من حملة مستقبلية أمام الفصائل الفلسطينية في غزة، وبسبب هذا الإسناد، فشل الشاباك في فهم العلاقة بين المعلومات التي تراكمت خلال الفترة والأيام والساعات التي سبقت اندلاع الحرب.

وفي المنظومة المشتركة لقوى الأمن، تم توزيع ملخص لصورة استخباراتية ليلاً، كتب فيها أن "سلسلة من الإشارات تشير إلى أن حماس تستعد لحالة طوارئ، لكن على الأرض هناك مؤشرات على حياة يومية عادية وحفاظ على ضبط النفس". بالإضافة إلى ذلك، يُقال إنه بسبب "مذكرة التفاهم" بين إسرائيل وحماس، التي تم التوقيع عليها قبل أيام من الهجوم، أشارت التقديرات إلى أن حماس غير مهتمة بالتصعيد. وتم توزيع رسالة أخرى على النظام تفيد بأن عدة فصائل تابعة لحماس قد نشطت وبدأت باستخدام شبكة SIM، ولكن "لا توجد معلومات حول طبيعة النشاط".

Leo Correa / AP

وصلت الأخبار حول استخدام شبكة SIM قبل يومين من الهجوم، عندما تم توزيع رسالة في المساء على مسؤولي الجيش الإسرائيلي حول هذا المؤشر، وفي هذين اليومين، تم استخدام حوالي 45 شريحة SIM. ولوحظ في التحقيق أنه في الماضي، خلال شهر رمضان 2023 وأثناء عطلة أعياد تشري 2022، تم أيضًا تفعيل حوالي 40 شريحة. لكن على خلفية المؤشرات، أجرى رونين بار نقاشا عند الساعة 4.30 مع جميع رؤساء القطاعات في التنظيم، حيث تم طرح عدد من خيارات العمل، بما في ذلك إمكانية مداهمة أو اختطاف محدد. ونتيجة لهذا التقييم، تم إرسال فريق من مقاتلي الشاباك إلى الجنوب للتحضير لمثل هذا الاحتمال.

وذكر الشاباك أن القرارات في هذا النقاش استندت إلى معلومات ناقصة، بسبب غياب خطة "جدار أريحا" التي، كما ذكرنا، لم تنسب إليها تهديدا محتملا، وبسبب "قلة أجهزة الاستشعار وثغرات في التغطية لم تكون معروفة".

إلى جانب التعاون الذي أشار إليه الشاباك مع شعبة الاستخبارات في الجيش الإسرائيلي، لأنه تم تقديم مؤشرين على نشاط غير عادي حددتهما الشعبة إلى المنظمة، كتبت المنظمة في التحقيق أن هناك حاجة لترتيب تقسيم المسؤوليات بين الجيش الإسرائيلي والشاباك، من أجل تعزيز الأفضلية التي تتمتع بها كل منظمة، بحيث يكون الشاباك مسؤولاً عن إحباط والتحذير من العمليات العدائية، وسيكون الجيش الإسرائيلي مسؤولاً عن التحذير من الحرب على طول الحدود.

AP Photo/Hatem Moussa, File

الأسباب الرئيسية للفشل الاستخباراتي المذكورة في التحقيق:

• تضرر جمع المعلومات الاستخبارية نتيجة تقليص حرية العمل الإسرائيلية في غزة

• صعوبة تجنيد العملاء، والتي تضررت بعد العملية السرية عام 2018، والتي انكشفت فيها قوة الجيش الإسرائيلي في خان يونس

• وجود فجوة في إنشاء تقييم بحثي منافس، والذي كان من الممكن أن يشكل تحديًا لتفكير المنظمة قبل الهجوم

• إخفاقات مهنية في التعامل الاستخباراتي مع المعلومات المتراكمة في الأيام التي سبقت 7 أكتوبر

وفي تحقيق المنظمة، أشاروا إلى تصور الشاباك لتهديد حماس منذ عام 2018 حتى عملية "حارس الجدران"، حيث كتب أنه "تم تنفيذ سياسة أدت إلى واقع "مزدهر"، وأهمها الإجراءات المدنية والاقتصادية"، من بين أمور أخرى، إدخال الأموال القطرية إلى القطاع، وتزويد الوقود للكهرباء، وتوسيع منطقة الصيد ودخول الآلاف من تجار غزة إلى إسرائيل.

وذكر الشاباك أنه يعتبر العملية في غزة عام 2018 بمثابة "انتصار مؤكد لحماس"، وأنه عندما تولى رونين بار منصبه، في أكتوبر 2021، كتب إلى المستوى السياسي أن " لا ينبغي الموافقة على وجود كيان يتمتع بقدرات عسكرية وارتباط بالمحور الشيعي في غزة ، من خلال الجمع بين الضربة العسكرية والحد من التهريب"، وأضافت المنظمة في التحقيق أنها أوصت المستوى السياسي باتباع سياسة استباقية وعدم الانجرار إلى جولات القتال، ولهذا الغرض وضعت خططا لم تعتبر حماس فيها مرتدعة.

خلال هذه الفترة، بين عام 2018 وحتى اندلاع الهجوم، استغلت حماس السنوات لبناء قوتها العسكرية، بفضل الأموال التي جاءت من قطر وإيران. وأنشأ التنظيم لنفسه جيشاً منظماً ومسلحاً ومحصناً ومدرباً مكوناً من خمسة ألوية قتالية وقوات خاصة ومنظومة استخباراتية وقدرات خاصة جواً وبحراً وبراً. وأشار الشاباك إلى أن "قاعدة المعلومات هذه كانت معروفة لدى المعنيين بالأمر ومكشوفة حتى إلى أعلى المستويات".

خلال العام الذي سبق الهجوم، أرسل الشاباك عددا من التحذيرات بشأن دوافع مختلف الأعداء لمهاجمة إسرائيل، وذلك على خلفية الانقسام الاجتماعي خلال أيام احتجاجات الإصلاح القانوني، الذي حول الحرم القدسي إلى قضية استراتيجية. والتعامل مع السجناء الأمنيين الفلسطينيين في السجون. ولوحظ في التحقيق أنه استعدادا لعطلة تشري، أشار الشاباك إلى "أننا ندخل في فترة غير مستقرة"، وتم اتخاذ عدد من الإجراءات التنفيذية تحسبا لذلك، بما في ذلك التوصية بإحباط التحركات العدائية من غزة.

وقال رئيس الشاباك رونين بار إن "جهاز الأمن العام لم يمنع مجزرة 7 تشرين الأول، وباعتباري الذي يرأس الجهاز، سأحمل هذا العبء الثقيل على كتفي بقية حياتي. لقد كتب تحقيق الشاباك برأس محني أمام أولئك الذين سلبت حياتهم، وأمام أبناء الأسرة والأصدقاء الذين يحملون معهم الألم والمشقة، وأمام أولئك الذين أجبروا على ترك منازلهم".