ويتكوف بتهديد لحماس: "أنصح بمتابعة ما يحدث للحوثيين"

على خلفية العملية الأمريكية ضد الحوثيين في اليمن، وجه مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط تهديدا لحماس اليوم (الأحد) قائلا "عليهم أن ينظروا إلى ما فعلناه بالحوثيين، وأشجعهم على أن يكونوا أكثر عقلانية". وتؤكد كلمات فيتكوف أن الاتفاق المقترح قد تم تقليصه بشكل كبير، إلى إطلاق سراح خمسة مختطفين فقط، بدلاً من نصفهم تقريباً.

وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، قال ستيف ويتكوف إن رد حماس على العرض الأمريكي بالإفراج عن خمسة رهائن أحياء، من بينهم عيدان ألكسندر، "غير مقبول". ورفض المبعوث الأميركي الخوض في تفاصيل الرد الذي تلقاه، لكنه قال إنه "غير مقبول على الإطلاق"، وهدد بأن أمام حماس نافذة فرص، لكنها نافذة "تنغلق بسرعة".

US Central Command (CENTCOM) / AFP

وأضاف المبعوث الأمريكي من التهديدات وقال إن النشاط ضد الحوثيين في اليمن يوضح "أين نقف عندما يتعلق الأمر بالإرهاب، ومستوى صبرنا تجاه الأعمال الإرهابية". وقال ويتكوف إنه كان سيشجع حماس "على أن تكون أكثر عقلانية من الطريقة التي تصرفت بها حتى الآن".

تصريحات ويتكوف تؤكد أن المخطط الأصلي الذي اقترحته الولايات المتحدة، والذي تحدث عن إطلاق سراح نصف الرهائن المحتجزين في قطاع غزة، تم اختصاره إلى اقتراح إطلاق سراح خمسة مختطفين فقط.

كما ذكرنا، شنت الولايات المتحدة الليلة الماضية هجومًا واسع النطاق على الحوثيين في اليمن. وبحسب التقارير، خلفت الهجمات حتى الآن أكثر من 30 قتيلاً وأكثر من 100 جريح. بدأت عمليات الجيش الأمريكي في أعقاب إعلان التنظيم عن اعتزامه مهاجمة السفن الإسرائيلية مرة أخرى في البحر الأحمر. وقال مصدر إسرائيلي لـi24NEWS: "تم إبلاغنا مسبقا بالعملية الأمريكية".