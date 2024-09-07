التغطية متواصلة | إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل دون وقوع إصابات

قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز، اليوم السبت، إن "واشنطن ستواصل العمل بأقصى ما تستطيع مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا يوجد بديل مناسب". مشيرا إلى أن" العمل جار على تقديم مقترح أكثر تفصيلاً بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن "هذه مسألة إرادة سياسية".

فيما هاجم حزب الله، اليوم السبت، قاعدة جبل نيريا، وهي مقر ‏قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء جولاني، بصواريخ الكاتيوشا"، وقال الحزب في بيان له، إن "الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على ‌‌‌‏اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً الاعتداء الأخير ‏على بلدة فرون".

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