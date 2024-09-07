التغطية متواصلة | إطلاق نحو ثلاثين صاروخا من لبنان باتجاه شمال إسرائيل دون وقوع إصابات
حزب الله".:الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة"
قال مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA) وليام بيرنز، اليوم السبت، إن "واشنطن ستواصل العمل بأقصى ما تستطيع مع الوسطاء الآخرين بشأن وقف إطلاق النار في غزة لأنه لا يوجد بديل مناسب". مشيرا إلى أن" العمل جار على تقديم مقترح أكثر تفصيلاً بشأن وقف إطلاق النار في غزة خلال الأيام المقبلة، مشيراً إلى أن "هذه مسألة إرادة سياسية".
فيما هاجم حزب الله، اليوم السبت، قاعدة جبل نيريا، وهي مقر قيادي كتائبي تشغله حالياً قوات من لواء جولاني، بصواريخ الكاتيوشا"، وقال الحزب في بيان له، إن "الاستهداف يأتي دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته، ورداً على اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة، خصوصاً الاعتداء الأخير على بلدة فرون".
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رئيس المخابرات البريطانية: إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال إسماعيل هنية
قال رئيس جهاز المخابرات الخارجية البريطاني (MI6) ريتشارد مور، إنه يعتقد أن "إيران لا تزال تعتزم الثأر لاغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية الذي وقع في طهران في أواخر يوليو، والذي تحمل طهران مسؤوليته لإسرائيل.
وعندما سُئل مور، خلال فعالية لصحيفة فاينانشال تايمز السبت، عما إذا كانت إيران سترد، قال: "أظن أنهم سيحاولون ولن نكون قادرين على التخلي عن حذرنا تجاه نوع النشاط الذي ربما يحاول الإيرانيون" القيام به في هذا الصدد.