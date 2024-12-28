"جريمة حرب بشعة": الدول العربية غاضبة من إسرائيل

أدانت دول عربية بشدة عمليات الجيش الإسرائيلي في مستشفى كمال عدوان في شمال قطاع غزة، حيث أفادت التقارير أن مدير المستشفى تم اعتقاله واقتياده للاستجواب، وأوضح الجيش الإسرائيلي أن القوات تصرفت بسبب معلومات استخباراتية عن وجود مسلحين هناك.

ووصفت وزارة الخارجية الأردنية العملية بأنها "جريمة حرب بشعة تضاف إلى جرائم إسرائيل المستمرة في غزة في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الإنساني".

كما أدانت وزارة الخارجية الإماراتية العملية الذي قام به الجيش الإسرائيلي في المستشفى: "إننا نرفض هذا العمل الشنيع الذي ينتهك القانون الإنساني الدولي، والتدمير المنهجي والمستنكر لما تبقى من النظام الصحي في قطاع غزة".

وقالت منظمة الصحة العالمية: "إن التفكيك الممنهج للنظام الصحي في غزة هو حكم الإعدام لعشرات الآلاف من الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج الطبي. ويجب أن ينتهي هذا الرعب ويجب حماية الخدمات الصحية في القطاع".

وكما ذكرنا فإن قوات الفريق القتالي من اللواء 401 بدأت عملياتها أمس في المستشفى في جباليا بعد إعلانها أن ذلك جاء بعد "معلومات استخباراتية أولية وردتها عن وجود مسلحين وبنى تحتية مسلحة والقيام بنشاط مسلح في المبنى".

وذكر الجيش الإسرائيلي أن القوات تعمل بطريقة مستهدفة ومركزة مع تجنب أكبر قدر ممكن من الأذى لغير المتورطين والمرضى والطاقم الطبي. وتم التوضيح أيضًا أنه قبل العملية في الموقع، أخلت السكان المدنيين والمرضى والموظفين وللعاملين في المستشفى بالإخلاء بطريقة منظمة، وذلك بالتنسيق مع إدارة تنسيق واتصال غزة في الإدارة المدنية التابعة للجيش الإسرائيلي ومع سلطات النظام الصحي المحلية والمنظمات الدولية.