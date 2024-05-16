الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل خمسة جنود سقطوا شمال غزة بنيران صديقة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الخميس أسماء خمسة من جنوده الذين سقطوا في ظروف مأساوية جراء إطلاق نار صديقة.

وارتفعت حصيلة قتلى الجنود الإسرائيليين منذ انطلقت العملية البرية في غزة إلى 274.

وفيما يلي أسماءهم: النقيب روعي بيت يعكوف (روعي بيت يعقوب)، 22 سنة، من مستوطنة عالي، ضابط مقاتل في الكتيبة 202، لواء المظليين، قُتل في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب جلعاد آرييه بويم 22 عاماً من كارني شومرون، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب دانيال حيمو 20 عاماً من طبريا، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب إيلان كوهين 20 عاماً من كرميئيل، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

- الرقيب بيتسلئيل دافيد شعشواع 21 عاما من تل أبيب، مقاتل في الكتيبة 202 لواء المظليين، سقط في معركة شمال قطاع غزة.

وكشفت التحقيقات حتى اللحظة عن أن الحادث وقع خلال مواجهة في جباليا، حيث تمركزت قوات الجيش الإسرائيلي في الطابق الأول من مبنى مكون من ثلاثة طوابق. وفي وقت لاحق اشتبهت قوة الدبابة في أن المبنى يؤوي مسلحين من فصائل حماس، وأطلقت عليه قذيفتين. ولا يزال الجيش لا يعرف سبب إطلاق النار والانتهاك الواضح لحدود القطاع، كون القوة المدرعة التي ارتكبت الخطأ تنتمي إلى فريق الكتيبة 202 القتالي، لذا ليس من الواضح كيف وقع هذا الخطأ القاتل. لكن لم يتم بعد توضيح طبيعة تدريب جنود المدرعات وسيتم بحث مسألة توجيه الناقلات في الميدان.

وفي الوقت نفسه، في شرق رفح، انضم لواء الكوماندوز إلى القتال مستهدفا القضاء على المسلحين وتفكيك البنية التحتية. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور على نحو عشرة أنفاق في منطقة رفح، مما يسلط الضوء بشكل أكبر على التحديات المعقدة التي تواجهها قوات الجيش الإسرائيلي على الأرض.

وفي الجبهة الشمالية رد الجيش الإسرائيلي على موقع لإنتاج صواريخ دقيقة في بعلبك، في أعقاب غارة بطائرة بدون طيار على منشأة عسكرية في الجليل الأسفل.